В Госгеонедрах тотальные кадровые "чистки": после скандалом со спецразрешениями для Шапрана увольняют руководство и весь коллектив

В Государственной службе геологии и недр Украины (Госгеонедра) началась серьезная перезагрузка. Сообщается о смене не только руководства ведомства во главе с и.о. председателя Сергеем Дехтяренко, но и всего коллектива. Вероятно, тотальные кадровые перестановки связаны с громким скандалом вокруг рекордно быстрой передачи броварскому экс-депутату и бизнесмену Сергею Шапрану и его партнеру Владимиру Осипову спецразрешений на добычу ископаемых подсанкционного "Юниграна" Игоря Наумца.

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О "чистках" в Госгеонедрах OBOZ.UA сообщили источники, знакомые с ситуацией. Они отмечают, что решения об увольнениях были приняты после того, как руководство Госгеонедр получило выговоры, а Хозяйственый суд Киева принял решение оштрафовать и.о. главы Дехтяренко и главу Отдела использования недр и обеспечения выполнения процедур предоставления специальных разрешений Госгеонадр Ольгу Яковлеву – на 30 280 грн каждого.

Кроме того, в декабре-2024 Госгеонедра вместе с АО "Коростенский карьер" проиграли апелляцию в Северном хозяйственном апелляционном суде Киева, в результате чего компания из орбиты Шапрана-Осипова не сможет получить спецразрешения на добычу ископаемых в Житомирской области. Апелляционный суд оставил в силе определения Хозяйственного суда города Киева по двум делам:

№910/13192/24 – относительно специального разрешения на пользование недрами № 766 от 24.01.1997, выданного на имя АО "Малинский камнедробильный завод" (Пинязевицкое месторождение);

– относительно специального разрешения на пользование недрами № 766 от 24.01.1997, выданного на имя АО "Малинский камнедробильный завод" (Пинязевицкое месторождение); №910/11526/24 – относительно Коростенского карьера.

Речь идет о скандальной истории фактического выведения из-под санкций имущества холдинга "Юнигран", которое оценивается в 1 млрд грн. Этими решениями Хозяйственный суд заблокировал схемы, по которым подсанкционные месторождения могли быть переданы в частные руки в обход государства.

В центре схемы находится бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов, предположительно, контролирующие фирму "Новел Пром". Она пыталась переоформить на себя спецразрешения компаний группы "Юнигран" – а это один из самых ценных активов подсанкционной бизнес-империи Наумца, на завладение которой и был нацелен Шапран.

В марте-2024 Государственная служба геологии и недр, которую тогда возглавлял Роман Опимах, возобновила действие лицензий для трех компаний группы "Юнигран", несмотря на то, что санкции против их бенефициара-россиянина Игоря Наумца оставались в силе. Впоследствии эти спецразрешения были перепроданы структурам, связанным с Шапраном и Осиповым, среди которых фигурирует уже упомянутая ООО "Новел Пром".

Это привело к вмешательству Министерства юстиции, которое признало изменения в госреестре незаконными, несмотря на то, что сделки продолжились, указывая на возможный конфликт интересов в Госгеонадрах. Впрочем, несмотря на запреты, в ноябре-2024 Госгеонедра уже под руководством Дехтяренко в рекордно быстрый срок переоформили очередное спецразрешение на добычу ископаемых фирме Сергея Шапрана.

Детали этих злоупотреблений раскрыл в масштабном расследовании юрист и эксперт в области антикоррупционной политики Александр Леменов. Одной из центральных фигур этой схемы он называет именно экс-главу Госгеонадр Романа Опимаха. Кроме того, в схему Шапрана и Госгеонадра, кроме Опимаха, вероятно были вовлечены и другие влиятельные действующие лица. Как стало известно OBOZ.UA из инсайдерских источников, главным идеологом "договорняка" выступил еще один бывший руководитель службы – уроженец Москвы Дмитрий Кащук. Именно при нем еще в 2015 году на Полесье "расцвели" "янтарные республики", которые лишили государство поступлений от добычи янтаря.

По информации OBOZ.UA, о приобретении спецразрешений у Госгеонедр Шапран договаривался непосредственно через связь Кащук-Опимах. Само решение об отчуждении компанией ООО "Новел Пром" было опубликовано уже за подписью и.о. председателя службы Сергея Дехтяренко. Она появилась в документе вынужденно, считают журналисты, ведь 8 ноября Кабинет министров официально уволил Опимаха с должности главы Госгеонедр – у него закончился пятилетний контракт. По данным расследователей, процедуру по переоформлению спецразрешения все равно провели при личном присутствии Опимаха. "Это может указывать на личную заинтересованность чиновника в выведении ценного актива из-под ареста и передаче его в руки структур из орбиты Шапрана-Осипова", – подчеркивают расследователи.

Кроме того, СМИ стало известно, что Шапран встречался с Кащуком во Львове – по данным источников, в этом городе броварской магнат скрывается от внимания прессы после выхода резонансного расследования "Схем" о завладении активами подсанкционного "Юниграна". В том процессе, к слову не обошлось без участия еще одного игрока – Владимира Осипова. Как отмечают расследователи, экс-депутат Одесского облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ стал важным звеном в процессе смены бенефициаров компаний и обработки соответствующих документов.

По сути, бизнес Наумца, внесенного в список санкций СНБО, был через фирмы-"прокладки" и схему с кредитованием передан Шапрану вместо того, чтобы работать на государство. Речь идет о фактической краже у государства активов на миллиарды гривен, которые вместо национализации оказались в частной собственности. Как теперь известно, не без содействия Госгеонедр.

Редакция OBOZ.UA рассчитывает, что новое руководство Государственной службы геологии и недр будет работать на благо и в интересах Украины, а все украденные подсанкционные активы вернуся в распоряжение государства. Важно, чтобы бывшие сотрудники ведомства во главе с Опимахом и его шайкой больше не имели влияния на принятие решений.

Как писал OBOZ.UA, также в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они были связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве. Однако результат этих следственных действий до сих пор не известен.

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