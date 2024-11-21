Украина потеряла 1 млрд грн подсанкционного российского олигарха: кто получил активы

Украина, вероятно, потеряла активы подсанкционного российско-украинского бизнесмена Игоря Наумца на сумму 1 млрд грн ($24 млн). Речь идет об активах "Юниграна", которые по сути были проданы частным компаниям бизнесмена Сергея Шапрана и таким образом окончательно вышли из-под действия санкций.

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Об этом говорится в расследовании "Схем". Журналисты отмечают: изначально предполагалось, что активы, конфискованные у российских собственников, будут использованы для восстановления Украины.

Однако в случае с Наумцем и его компанией по добыче камня и песка "Юнигран" государственный бюджет Украины не выиграл, отмечают расследователи. Так, активы "Юниграна" – оборудование, дома, транспортные средства, земля – были переданы через посредников трем украинским компаниям, созданным конце 2023 года.

Только одно должностное лицо было привлечено к ответственности за продажу – государственный регистратор, формализовавший некоторые соглашения Министерство юстиции сообщило "Схемам", что отозвало доступ регистратора к реестру собственности и обжалует решение суда о возобновлении этого доступа.

"У нас нет единого органа (который координирует применение санкций. – Ред.). Пока нет никакой ответственности за нарушение санкций, то есть за их обход", – прокомментировал внештатный советник Офиса президента Владислав Власюк. По его словам, законопроект об уголовной ответственности за уклонение. от санкций может быть внесен в парламент в ближайшее время.

Над бывшим офисом "Юниграна" в Житомирской области теперь развевается флаг компании Uni Stone Plant (USP), созданной в 2023 году, через месяц после снятия ареста с активов Наумца, свидетельствуют данные YouControl.

Отмечают, что Uni Stone Plant является одним из трех покупателей активов "Юнигран". Остальные двое – Uni Lux и Uni Service – были зарегистрированы в один и тот же день в ноябре 2023 года.

Также, по данным YouControl, у всех трех компаний одни и те же акционеры: 90% акций украинского предпринимателя Сергея Шапрана, а 10% - у инвестиционного фонда из Дании, который принадлежит Шапрану "С тех пор, как арест был снят, компании купили множество бывших активов "Юнигран", - говорится в расследовании. Среди покупок – офисы, заводы, товарные вагоны, земельные участки, самосвалы, экскаваторы и даже отвертки, приобретенные у фирм, купивших их по сниженным ценам

Наумец, утверждающий, что сейчас живет в Великобритании, заявил "Схемам", что стал жертвой рейдерства, направленного против активов "Юнигран" и заявил, что это "вероятно, было спланировано" Шапраном, которого он обвинил во "всех этих уголовных разбирательствах". Шапран – украинский мультимиллионер, владелец Броварского алюминиевого завода под Киевом.

Наумец также показал "Схемам" отрывок из соглашения, которое, по его словам, подписал с Шапраном в сентябре 2023 года. В документе говорится об обязательстве Шапрана помочь Найму с юридическими проблемами в обмен на 50% в "Юнигран". у Шапрана отрицают, что тот подписывал соглашение с Наумцем, обсуждал такое соглашение и участвовал якобы в рейдерском захвате или "любой незаконной деятельности".

"Шапран намекнул, что его подпись на документе, который показал Наумец, была подделана, и призвал "Схемы" проанализировать его. Сравнение с его подписью на нескольких официальных документах показало, что они выглядят схожими", - говорится в расследовании.

Расследователи напомнили, что до конца 2021 года "Юнигран" регулярно экспортировала сырье частным и государственным компаниям России, в том числе в пользу агентства Минобороны РФ, строившее объекты в оккупированном Крыму, и строительной группы, контролируемой администрацией президента России.

Российский портал госуслуг и бизнес-реестры идентифицируют Наумца как гражданина России. По данным, он обновил свой российский паспорт в марте 2014 года, т.е. в месяцы, когда Россия оккупировала Крым. Наумец оставил Украину незадолго до полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

При этом в интервью "Схемам" Наумец отказывался сообщать, есть ли у него российское гражданство, а также отрицал какие-либо правонарушения. При этом в июне 2022 года Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) объявили об аресте активов на сумму более 1 млрд грн.

СБУ утверждала, что гражданин России незаконно добывал украинские полезные ископаемые и отправлял деньги от их продаж в Россию и для поддержки оккупированного Россией Крыма и подконтрольных России частей Донбасса. Также утверждалось, что бизнесмен "систематически" поддерживал войну против Украины.

"Имя Наумца не было названо, и он не был официально обвинен или идентифицирован как подозреваемый в каком-то предполагаемом преступлении. Но на фотографии, размещенной на сайте Генпрокуратуры, был виден грузовик с песком с логотипом "Юнигран", – отмечают расследователи.

В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против самого Наумца, а также гражданки Великобритании Елены Калпы, которая, по словам украинских властей, является косвенным владельцем "Юниграна". Также санкции затронули три кипрских компании, связанные с "Юниграном".

Из-за этих санкций Наумец, Калпа и кипрские компании потеряли право использовать и распоряжаться своими активами в Украине. Министерство юстиции могло обратиться в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с просьбой санкционировать конфискацию активов Наумца, но этого не сделало.

А уже в октябре 2023 года судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк упразднил постановление об аресте активов "Юнигран". Судья пришел к выводу, что нет никаких оснований для "дальнейшего вмешательства государства" в имущественные права Наумца. Генеральная прокуратура обжаловала решение Вовка, но позже отозвала апелляцию.

OBOZ.UA уже неоднократно писал о схемах Наумца:

в частности, о том, как с помощью схем пытались спасти бизнес. Бенефициаром группы компаний стал Вагенкнехт Фритц Герберт Уолкер – лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года.

– лицо без гражданства с регистрацией в Германии. Соответствующие изменения в реестр были внесены 23 февраля, 6 и 7 марта 2024 года. о том, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работу в Малине;

кроме того, в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности, в Киеве, к которому считают причастным как самого Шапрана, так и его компаньона, одесского депутата Владимира Осипова. Шапрана после того, как он получил контроль над активами подсанкционного "Юниграна", неоднократно обвинялся в попытках взять под контроль весь рынок песка.

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