Судью, наказавшего чиновников Госгеонадр из-за Шапрана, безосновательно обвинили во взяточничестве: он помешал незаконно выводить из-под санкций активы Наумца

В отдельных медиа и Telegram-каналах Украины появились сомнительные сообщения предположительно заказного характера, направленные на обвинения во взяточничестве и дискредитацию решений судьи Хозяйственного суда Киева Романа Бойко, который наказал чиновников Госслужбы геологии и недр. Речь идет об отмене передачи спецразрешений на добычу ископаемых броварскому экс-депутату и бизнесмену Сергею Шапрану и его партнеру Владимиру Осипову, которых неоднократно обвиняли в незаконной добыче песка и попытке захватить этот рынок. Подобные посты могут публиковаться за "вознаграждение", средняя цена которого на рынке составляет 2-3 тыс. долларов.

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Указанные спецразрешения Шапран и Осипов получили в рамках процесса вывода из-под санкций карьеров российско-украинского олигарха Игоря Наумца в Житомирской области. При этом Госгеонедра, вероятно, оказали содействие в беспрецедентно быстром оформлении передачи спецразрешений.

Так, судья Бойко принял решение оштрафовать и.о. главы Государственной службы геологии и недр Украины Сергея Дехтяренко и начальника Отдела использования недр и обеспечения выполнения процедур предоставления специальных разрешений Госгеонадр Ольгу Яковлеву на 30 280 грн каждого. При этом было отменено решение Госгеонедр, которым спецразрешение переоформили с подсанкционного олигарха Наумца на новосозданные фирмы, подконтрольные Шапрану и Осипову.

В Госгеонедрах уже пообещали обжаловать это решение. И, как сообщали журналисты, 7 и 14 ноября соответственно Государственная служба геологии и недр Украины обратилась в Северный апелляционный хозяйственный суд с почти идентичными апелляционными жалобами, в которых попросило отменить определения первой инстанции о запрете внесения изменений в госреестр относительно спецразрешений.

Тем временем в информпространстве начали появляться "вбросы" о якобы возвращении имущества Игорю Наумцу указанными решением суда. В частности, отдельные Telegram-каналы, сообщили о том, что судья Бойко якобы получил взятку в 500 тыс. долларов за свое решение.

Подобные публикации помимо прочего нивелируют работу настоящих журналистов-расследователей, которые своими материалами аргументированно отстаивают соблюдение законодательства и разоблачают его нарушителей. Один из таких примеров – расследование проекта "Схемы", которое раскрыло, как именно бизнес Наумца, внесенного в список санкций СНБО, был через фирмы-"прокладки" и схему с кредитованием передан Шапрану вместо того, чтобы работать на государство.

Источником информации о "взятке" указаны анонимные лица в "правоохранительных органах", каких-либо иных прямых или косвенных данных, подтверждающих такое утверждение, в сообщениях не предоставляется. Также без каких-либо ссылок публикуется еще одно обвинение – что якобы под исковым заявлением стоит поддельная подпись владельца кипрской компании Антониса Бонтицианоса, "который никогда не был в Украине и никогда не обращался в суд ни с какими документами".

Это указывает на вероятный заказной характер опубликованной информации. Средние расценки за такие заказные посты составляют 2-3 тыс. долларов. То есть некоторые каналы, которые в 2022 году хвастались благодарностями от проекта UNITED24 и лично президента Владимира Зеленского, не постеснялись подзаработать на громком деле, тогда как решение судьи направлено на зашиту государственных интересов и останавливает вывод подсанкционных активов из-под действия ограничений.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что Госгеонадра могли способствовать передаче Шапрану подсанкционных карьеров в Житомирской области. Эти спецразрешения на добычу ископаемых в Житомирской области – один из самых ценных активов подсанкционной бизнес-империи "Юнигран" Наумца, на завладение которыми и был нацелен Шапран.

Как отмечают журналисты, предварительное спецразрешение на пользование этими недрами было выдано еще в 1997 году Государственной службой геологии и недр. Оно было оформлено на АО "Малинский камнедробильный завод", входившее в сферу интересов группы компаний "Юнигран". Действие спецразрешения было остановлено из-за применения к владельцам компаний-недропользователей санкций СНБО. В то же время уже весной 2024 года Госгеонадра возобновили действие ряда "юниграновских" спецразрешений, о чем стало известно из приказа тогдашнего главы ведомства Романа Опимаха №123 от 18 марта 2024, обнародованном на официальном сайте Службы 22 марта 2024 года. Речь шла о четырех карьерах, среди которых Коростенский, Пинязевицкий, Малинский и Коростышевский.

После журналистского расследования и огласки 5 ноября 2024 года Хозяйственный суд Киева постановил запретить Госгеонадрам вносить изменения в Государственный реестр спецразрешений на пользование недрами по смене владельца специального разрешения, выданного на имя АО "Малинский камнедробильный завод". Кроме того, суд запретил заключать, подписывать и изменять соглашение об условиях пользования недрами, что касается и спецразрешения, предоставленного для разработки месторождения от 24 января 1997 года.

Журналисты утверждают, что соглашение о передаче прав на пользование спецразрешением было заключено с нарушением Указа Президента №279/2023 от 12 мая 2023 года. Тот же суд заблокировал попытку продажи Коростенского месторождения. Тогда и было принято решение о запрете Госгеонедрам менять и владельца спецразрешения, выданного АО "Коростенский карьер".

"Таким образом, столичный Хозсуд сделал важный шаг для возвращения под государственный контроль активов крупного промышленного предприятия, которое, вероятно, занималось незаконной передачей прав на добычу, в нарушение действующих санкционных ограничений", – отмечали расследователи.

Как ранее писал OBOZ.UA, СМИ стало известно, что активы "Юниграна" стоимостью не менее миллиарда гривен вместо национализации оказались в частной собственности. Для передачи подсанкционных активов Шапрану, по данным расследователей, была использована сеть новосозданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран", – ООО "ЮНИ Стоун Плент", ООО "ЮНИ СЕРВИС", ООО "ЮНИ ЛОГИСТИК" и ООО "ЮНИ ЛЮКС". С 2022 года подсанкционная группа компаний, чьи активы подлежали аресту, начала распродавать им имущество по заниженным ценам. Таким образом, были переданы все ключевые активы – от офисов и заводов до автопарка и мелкого инвентаря.

Шапран является владельцем более 20 компаний, занимающихся разными видами деятельности: от обработки древесины и производства алюминия до кредитования и операций с недвижимостью. Кроме того, Шапран занимал должность депутата Броварского городского совета и возглавлял местную ячейку партии "За будущее". В то же время деловым партнером Шапрана является Владимир Осипов – одесский депутат от запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

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