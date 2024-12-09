"Серые кардиналы" Госгеонедр: как Опимах и Кащук отдают подсанкционные месторождения в частные руки

Броварской бизнесмен Сергей Шапран и его партнер-"решала" Владимир Осипов продолжают перебирать под свой контроль подсанкционные карьеры из-за "договорняков" в Госгеонедрах. Схему вывода месторождений из-под санкций и их передачу пророссийским дельцам, вероятно, курирует тандем двух уже бывших руководителей службы – Романа Опимаха и Дмитрия Кащука.

Видео дня

Об этом сообщили информированные источники OBOZ.UA. Как уже сообщали медиа, 14 ноября Государственная служба геологии и недр Украины, которую недавно возглавлял Роман Опимах, несмотря на запрет суда, в рекордно быстрый срок переоформила очередное спецразрешение на добычу ископаемых фирме Сергея Шапрана. Детали злоупотреблений раскрыл в масштабном расследовании юрист и эксперт в области антикоррупционной политики Александр Леменов.

Одной из центральных фигур этой схемы он называет эксглаву Госгеонадр Романа Опимаха, который еще в марте 2024 года издал приказ о возобновлении спецразрешений для трех компаний группы "Юнигран", несмотря на то, что санкции против их бенефициара-россиянина Игоря Наумца оставались в силе. Эти разрешения, как выяснилось, в дальнейшем были перепроданы структуре Сергея Шапрана и Владимира Осипова. Именно их связывают с конечным получателем разрешений – ООО "Новел Пром".

В то же время действия по изменениям в госреестре проводились с явными нарушениями, что привело к вмешательству Минюста, признавшего регистрационные изменения незаконными. Но, несмотря на эти решения, сделки с подсанкционными активами продолжались, демонстрируя масштабную безнаказанность и возможные коррупционные злоупотребления.

Ведь в схему Шапрана и Госгеонадра, кроме Опимаха, вероятно вовлечены и другие влиятельные действующие лица. Так, как стало известно OBOZ.UA из инсайдерских источников, главным идеологом "договорняка" выступил бывший руководитель службы – уроженец Москвы Дмитрий Кащук.

Что именно связывает Кащука с его преемником Опимахом?

По данным издания "Последний бастион", уже с первых своих шагов в должности Роман Опимах действовал не в интересах государства, а в частных. Да, буквально в день назначения он представил своим советником одиозную Ирину Супрун, тесно связанную с Дмитрием Кащуком, которого в 2014 году назначили руководителем службы по квоте "Свободы".

Тогда же Дмитрий оказался буквально в шаге от посадки в тюрьму на очень долгий срок. В апреле 2015 года пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что глава Госгеонедр причастен к крупным коррупционным махинациям вокруг госпредприятия "Бурштын Украины".

О каких именно теневых схемах идет речь?

В августе 2014 года, как раз украинские войска с огромными потерями сдерживали давление армии РФ и ее "прокси" на Донбассе, Дмитрий Кащук, будучи в должности главы Госгеонедр, вместе с сообщниками заключил ряд договоров с коммерческими компаниями на исследование недр от имени ГП "Бурштын Украины". В результате госпредприятие обанкротилось и государство потеряло своего добытчика-производителя на рынке драгоценных камней. После этого, конечно, ворота для хищения месторождений были открыты.

"Янтарные республики", появившиеся уже в 2015 году на Полесье, стали именно следствием августовских событий 2014 года. Так как с тех пор, кроме сельских участковых, за янтарем уже ухаживать было некому. При этом участники сделки по банкротству госпредприятия удивительным образом избежали наказания.

По данным медиа, Дмитрий Кащук не гнушался участвовать и в менее значительных проектах, где сумма гешефта была совсем иного порядка. В частности, он, вероятно, приторговал служебной информацией. Компания "Укргранресурс", выполняя заказ Госгеонедр, провела тщательное изучение Олеговского месторождения лабрадорита в Житомирской области. Все материалы производителем работ были переданы заказчику. Воспользовавшись служебным положением, Кащук нашел покупателей на информацию и продал ее за 27 тысяч. грн.

Позже под его руководством ведомство начало раздавать лицензии заинтересованным бизнес-структурам. Ряд участков в Полтавской и Сумской областях был выставлен на аукцион со стартовой ценой 6 млн грн. Затем Госгеонедра неожиданно передумали и отменили запланированные торги. Через некоторое время разрешения на пользование теми же землями появились в повестке дня новых торгов. Вот только стартовая цена при новой попытке аукциона оказалась уже вдвое меньше первоначально заявленной.

К победителям конкурса также есть вопросы. Цепочка ведет к китайской фирме Kitpred, главными бенефициарами которой являются граждане Поднебесной Цзинь Линь и Дэн Сяо. Последнего связывают с бывшим премьер-министром времен Януковича – Николаем Азаровым.

С появлением Дмитрия Кащука во главе Госгеонадр возникла масса вновь созданных компаний, которые заинтересовались вопросами геологии и геодезии. Интересно, что все они имеют отношение к личности Евгения Билинского – главе комиссии Львовского городского совета депутатов по вопросам природопользования. Кащук знаком с Билинским со времен своей службы помощником у областного губернатора.

После того, как им заинтересовалась СБУ, Кащук ушел с должности, но сохранил влияние в ведомстве через Супрун, а позже – и через Опимаха. Фактически все кадровые назначения и важные решения в Госгеонадрах реализовывались Опимахом по личному согласованию с Кащуком.

Не стала исключением и история с передачей активов подсанкционного "Юниграна" в руки Шапрана-Осипова. По инсайдерской информации OBOZ.UA, о приобретении спецразрешений у Госгеонадра Сергей Шапран договаривался непосредственно через связь Кащук-Опимах.

А недавно Кащук встречался с Шапраном во Львове – по данным источников, в этом городе пивоваренный магнат скрывается от внимания прессы после выхода резонансного расследования Схем.

Не обошлось без участия еще одного игрока – Владимира Осипова. Как отмечают расследователи, экс-депутат Одесского облсовета от запрещенной партии ОПЗЖ стал важным звеном в процессе смены бенефициаров компаний и обработки соответствующих документов.

Заметим, что процедуру по переоформлению специального разрешения, обычно занимающую недели, провели 14 ноября в один день и при личном присутствии уже бывшего главы Госгеонадра Опимаха.

Все это может указывать на персональную заинтересованность "кукловодов" Опимаха и Кащука в выведении ценного актива из-под ареста и передаче его в руки структур с орбиты Шапрана-Осипова. Речь идет о фактической краже у государства активов на миллиарды гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года также стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности, в Киеве, к которому считают причастным как самого Шапрана, так и его компаньона, одесского депутата Владимира Осипова. Шапрана после того, как он получил контроль над активами подсанкционного "Юниграна", неоднократно обвинялся в попытках взять под контроль весь рынок песка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!