Пытался захватить рынок песка, а получил обыски: к бизнесмену Сергею Шапрану пришли силовики

У одиозного броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана проходят обыски. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве, к которой считают причастным как самого Шапрана, так и его компаньона, одесского депутата Владимира Осипова. Шапрана после того, как он получил контроль над активами подсанкционного "Юниграна" неоднократно обвиняли в попытках взять под контроль весь рынок песка.

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Факт проведения обысков у Шапрана 15 ноября подтвердили источники OBOZ.UA в правоохранительных органах. Ранее в Голосеевском районе Киева журналисты обнаружили новую точку нелегальной перевалка песка. В ходе расследования выяснилось, что с такой деятельностью могут быть связаны люди из орбиты экс-"регионала" Владимира Продивуса, в частности Шапран.

По этому факту представители СМИ уже обращались с заявлением о преступлении, заявление было внесено в реестр по номеру ЕО 302. 6 ноября правоохранители побывали на "точке", где провели следственные действия и осмотр места происшествия.

Ранее Сергей Шапран умудрился получить контроль над активами подсанкционной группы компаний "Юнигран", принадлежавшей Игорю Наумцу. Для этого, по данным СМИ, был задействован ряд новосозданных фирм. Еще в 2022 году компания из орбиты Наумца, несмотря на действие санкций СНБО, начала продавать свое имущество по сниженным ценам фирмам-прокладкам, которые практически сразу перепродавали те же активы новосозданным компаниям. Такой механизм применялся ко всему имуществу – от офисов, заводов и автопарка до выездных ворот и ручного инструмента.

Также сообщалось, что, покупая через фирмы Владимира Осипова и оформляя на свои компании имущество "Юниграна", Шапран также приобрел склад, который предприятие ООО "Юнигран-Сервис" использовало для хранения промышленной взрывчатки и запалов к ней. Объект находится на территории АО "Малинский камнедробильный завод". "Таким образом, магнат фактически купил помещение вместе со взрывчаткой, не имея для этого лицензии", – отмечают журналисты.

Напомним, Шапран уже являлся фигурантом уголовного производства, в частности, относительно недостоверного декларирования. По версии следствия, мог скрыть от НАПК данные об имуществе на 9 млн грн.

Сергей Шапран родом из Днепра, его первая фамилия – Коробка, Сергей взял фамилию первой супруги – Шапран. По образованию – юрист. В 2011 году стал директором Броварского алюминиевого завода, а позже и владельцем холдинга Alumeta Group, в который вошел завод.

С января 2021 года был депутатом Броварского городского совета от партии "За майбутнє". После полномасштабного вторжения РФ в Украину начал пропускать заседание совета, в результате чего сложил свои полномочия депутата. Является владельцем одной из самых дорогих яхт на Днепре – английской 20-метровой яхты "Принцесса Виктория" марки Princess V 65.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Шапрана обвиняли в рейдерском давлении на компанию "СОБИ" в Броварах. Взяв компанию "Стройиндустрия-сервис ЛТД" в управление, Шапран вывел имущество из-под санкций СНБО и получил контроль над значительной частью рынка добычи песка в Киевской области, фактически создав монополию в регионе.

"Стройиндустрия-сервис ЛТД" много лет занималась добычей ископаемых на Киевщине, но сейчас из-за санкций и "российского шлейфа" убыточная. Соответственно, на рынке считают, что, препятствуя работе конкурентов, Шапран фактически не оставляет производителям цемента и бетона другого варианта, кроме как покупать песок именно у него.

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