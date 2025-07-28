Ультиматум Трампа Путину больно ударил по России: за час исчезло почти $1,5 млрд

Решение президента США Дональда Трампа сократить срок ультиматума российскому диктатору Владимиру Путину, по истечение которого тот должен прекратить огонь в Украине, обвалило фондовый рынок страны-агрессора. Рубль тоже ускорил свое падение.

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Как сообщают росСМИ, 28 июля индекс Мосбиржи, который включает котировки бумаг четырех десятков крупнейших российских компаний, чуть больше чем за час потерял 1,8% (с отметки 2777,3 пункта до 2727,2 пункта). В результате его рыночная капитализация упала на $1,4 млрд, в частности падение коснулось таких компаний:

"Аэрофлот" – на 4%;

"Новатэк" – 3,2%;

"Мечел" – почти на 3%;

"Газпром" – на 2,77%;

"Совкомфлот" – на 2,24%;

Сбербанк – на 1,22%;

"Лукойл" – на 1,11%.

На этом фоне рубль ускорил свое падение. Юань дорожает почти на 2%, до 11,27 рубля; курс доллара на форексе прибавляет 2,1%, и торгуется по 81,05 рубля.

Новый дедлайн для Путина

14 июля Трамп потребовал, чтобы Путин в течение 50 дней прекратил огонь в Украине, но 28 июля он заявил, что "очень разочарован" Путиным. По словам президента США, тот вместо мирных переговоров бросил армию в новое наступление и готовится к битве за Днепропетровск, Сумы и Харьков.

"Мы думали, что уладили это много раз. И тут президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-нибудь городу, например, по Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще. Тела валяются по всей улице. Так делать нельзя", – сказал Трамп на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.

Позднее Трамп уточнил, что новый срок для Путина составляет 10-12 дней. По его истечении США могут ввести 100-процентные пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть, чтобы вырезать РФ с мирового рынка "черного золота", который обеспечивает Кремлю каждый четвертый рубль доходов бюджета и почти половину всех валютных доходов экономики.

Согласно законопроекту, который уже начал рассматривать американский сенат, под тарифы Трампа могут попасть Китай, Индия и Турция, покупающие почти весь российский нефтяной экспорт.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что время, когда президент США Дональд Трамп "надерет задницу" Путину, близится. Сам же этот процесс, по его словам, будет проходить посредством введения санкций.

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