Путин, наступает твоя очередь, Трамп надерет тебе зад: американский сенатор рассказал о планах президента США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что время, когда президент США Дональд Трамп "надерет задницу" российскому диктатору Владимиру Путину, близится. Сам же этот процесс, по его словам, будет проходить посредством введения санкций.

Видео дня

Заявление Грэм сделал в эфире Fox News. При этом сенатор:

Отметил, что Трампу надоела игра Путина.

Посоветовал российскому диктатору "поскорее сесть за стол переговоров".

"Путин, наступает твоя очередь. ... Он (Трамп. – Ред.) собирается надрать тебе задницу", – сказал Грэм.

По словам сенатора, президент США намерен ввести 100% пошлины и наказать тех, кто покупает российскую нефть, тем самым поддерживая военную машину РФ. Речь, в частности, о:

Китае.

Индии.

Бразилии.

Эта мера, по убеждению Грэма, будет действенной. Ведь хотя "Путин может пережить санкции" и ему "может быть плевать на российских солдат", Китаю, Индии и Бразилии же придется "столкнуться с выбором между американской экономикой и помощью Путину".

"Вот что я сказал бы Китаю, Индии и Бразилии: если вы продолжите покупать дешевую российскую нефть … мы обложим вас жесткими тарифами. И раздавим вашу экономику", – резюмировал сенатор.

В Сенате США отложили масштабные санкции против РФ

Ранее же в самом Сенате США отложили продвижение нового пакета санкций против России. Соответствующий законопроект должен был позволить президенту страны Дональду Трампу ввести таможенные пошлины от 500% на товары из стран, продолжающих торговать с РФ.

Тем не менее, по словам лидера большинства в Сенате Джона Туна, не исключено, что Трамп может попытаться ввести жесткие санкции самостоятельно. А потому принятие законопроекта пока поставили на паузу.

"Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это имеет смысл и добавит рычагов влияния, которые ему нужны в этих переговорах, чтобы продвинуть законопроект, тогда мы сделаем это. Мы будем готовы", – объяснил он.

Сам же поставленный на паузу санкционный законопроект, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, ранее получил поддержку 85 членов Сената. Этот документ, отмечается, дает возможность Трампу ввести вторичные пошлины в минимум 500% на товары из стран, которые до сих пор торгуют с Россией. Речь, в частности, о:

Китае.

Бразилии.

Индии.

"Он также позволяет Трампу повысить пошлины на оставшиеся поставки из России до как минимум 500%. Хотя этот шаг, скорее всего, будет иметь меньший эффект, чем вторичные пошлины, из-за уже действующих санкций, которые сильно сократили торговлю с Москвой", – рассказали в Politico.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ЕС после многочисленных попыток утвердил 18-й пакет санкций против России. Далее последует решение Совета ЕС. Ограничения включают обновленный потолок цен на нефть из РФ и тотальный запрет на операции с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!