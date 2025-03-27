'Укрзалізниця' возобновила продажу билетов онлайн после самой масштабной кибератаки: что следует знать пассажирам

Акционерное общество "Українська залізниця" возобновило онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки, которая стала самой масштабной для перевозчика. Однако на первом этапе будет работать только базовый функционал услуги.

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Сайт и приложение удалось восстановить за 89 часов непрерывной работы после беспрецедентной атаки на ключевые операционные системы железной дороги. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что пока пассажирам доступна только продажа и возврат билетов на все направления глубиной 20 суток. В то же время предупреждается о возможных временных технических перебоях в работе из-за пиковых перегрузок сервиса.

"Несмотря на постоянные атаки врага на инфраструктуру – офлайн и онлайн – мы продолжаем движение и становимся еще сильнее. Также не допущено утечки никакой сенситивной информации", – подчеркнули в УЗ.

Там добавили, что железнодорожники, специалисты кибердепартамента Службы безопасности Украины, CERT-UA при Госспецсвязи и другие партнеры работают над восстановлением всех других сервисов, прежде всего, клиентских.

"Наши вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки, а поезда – как и все дни до этого – курсируют по расписанию. Спасибо за терпение и поддержку!" – отметили в УЗ.

Напомним, что технический сбой в IT-системе "Укрзалізниця" произошел 23 марта, из-за чего временно прекратили работу онлайн-сервисы. Для удобства пассажиров железнодорожные кассы на вокзалах были усилены дополнительными работниками, а начальникам поездов было разрешено оформлять проезд в срочных случаях.

Компания добавила дополнительные вагоны к ряду поездов в популярных направлениях. Кроме этого, из-за билетного коллапса были внедрены компенсации пассажирам.

Как сообщал OBOZ.UA, этой весной "Укрзалізниця" запустила поезда по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы. В рейсы они вышли 22 марта, стоимость билетов составляет 140 грн для взрослых.

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