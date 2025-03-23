Украинцы не могут оформить билеты на поезд: что случилось и когда решат проблему

Сегодня, 23 марта, из-за технического сбоя в IT-системе "Укрзалізниці" временно не работают онлайн-сервисы. Для удобства пассажиров железнодорожные кассы на вокзалах усилены дополнительными работниками.

Видео дня

Об этом сообщили в ведомстве. Из-за технического сбоя временно не работают ключевые функции, в частности:

невозможно приобрести билеты через официальное приложение и сайт;

недоступные онлайн-сервисы заказа услуг;

не работают справочные сервисы.

Эта ситуация привела к неудобствам для пассажиров, поскольку покупка билетов и получение информации в режиме онлайн значительно облегчает процесс планирования поездок. Однако следует отметить, что специалисты "Укрзализныци" уже активно работают над устранением технических проблем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную работу всех онлайн-инструментов.

В этой связи руководство компании приняло решение усилить утренние смены железнодорожных касс на вокзалах дополнительными работниками. Ожидается, что это позволит минимизировать неудобства для пассажиров, которые вынуждены покупать билеты непосредственно в кассах. Также для связи с компанией пассажирам рекомендуется использовать официальные страницы "Укрзалізниці" в социальных сетях.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ситуации и простить за временные неудобства. Специалисты работают над восстановлением сервисов в кратчайшие сроки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" продолжила маршрут поезда на популярном среди туристов направлении : №203/204 Киев – Ивано-Франковск. Теперь он будет ехать в Ясину. Стоимость билетов в купе поезда на рейс 25 марта (в Ивано-Франковск) составляет 388,14 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!