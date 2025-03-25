В поезда "Укрзалізниці" экстренно добавили "новые" вагоны: поедут по популярным направлениям

"Укрзалізниця" добавила дополнительные вагоны в ряд поездов, отправляющихся из Киева 25 марта – в Черновцы, Чоп, Ужгород и Ивано-Франковск. Причина – большой спрос среди пассажиров на поездки в этих направлениях во время ликвидации последствий кибератаки на системы перевозчика.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: билеты в вагоны уже поступили в продажу. Их можно купить в кассах перевозчика.

"Продолжаем анализировать спрос пассажиров на поездки в условиях восстановления систем после кибератаки. И оперативно включаем дополнительные вагоны в ряд поездов, отправляемых из Киева сегодня, 25 марта", – говорится в сообщении.

Расписание поездов с дополнительными вагонами

Поезд №7/8 Киев – Черновцы.

Отправление из Киева – 20:13. Прибытие в Черновцы – 7:59 следующего дня.

Отправление из Черновцов – 19:12. Прибытие в Киев – 7:02 следующего дня.

Поезд №27/28 Киев – Чоп.

Отправление из Киева – 19:57. Прибытие в Чоп – 7:50 следующего дня.

Отправление из Чопа – 22:38. Прибытие в Киев – в 10:01 следующего дня.

Поезд №29/30 Киев – Ужгород.

Отправление из Киева – 19:26. Прибытие в Ужгород – 7:38 следующего дня.

Обратно из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:55. Прибытие в Киев – на следующий день в 7:10.

Поезд №81/82 Киев – Ужгород.

Отправление из Киева – 18:30. Прибытие в Ужгород – на следующий день в 11:20.

Обратно из Ужгорода поезд будет отправляться в 16:12. Прибытие в Киев – в 9:04 следующего дня.

Поезд №137/138 Киев – Ивано-Франковск.

Отправление из Киева – 23:00. Прибытие в Ивано-Франковск – 9:51 следующего дня.

Отправление из Ивано-Франковска – 21:50. В Киев поезд прибудет в 9:18 следующего дня.

Продажу билетов онлайн могут возобновить уже на днях

Ранее же в "Укрзалізниці" отметили, что покупка билетов онлайн может стать снова доступной уже в ближайшие дни. Речь идет о 26 или 27 марта.

"Не хочу давать четкую дату. Если люди планируют путешествовать сегодня (25 марта. – Ред.), предлагаю планировать приезд в кассу. А если путешествие запланировано на завтра или дальше – рассчитываем на то, что работа онлайн-сервисов уже будет возобновлена", – сообщил глава правления компании Александр Перцовский.

В целом же в настоящее время "Укрзалізниця" восстанавливается от масштабной хакерской атаки, произошедшей 23 марта. В компании объяснили, что она была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой" – однако благодаря "бэкапам" систему удастся восстановить.

Впрочем, в настоящее время недоступными являются основные онлайн-сервисы перевозчика. В частности:

покупка билетов через официальное приложение и сайт;

онлайн-сервисы заказа услуг;

справочные сервисы.

Тем не менее, уверяют в "Укрзалізниці", атака не остановила полностью движение поездов. Они курсируют четко и без задержек, а все операционные процессы движения отлажены в резервном формате.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" продолжила маршрут поезда на популярном среди туристов направлении: №203/204 Киев – Ивано-Франковск. Теперь он будет ехать в Ясиню.

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