Онлайн-сервисы "Укрзалізниці" снова не работают: пользователи "положили" приложение и сайт

"Укрзалізниця " утром 27 марта возобновила онлайн-продажу билетов после масштабной кибератаки. Однако из-за высокого наплыва пользователей сервисы снова дали сбой: приложение не выдержало нагрузки, сайт работает с перебоями, а попытки забронировать места или оплатить билеты превратились в настоящий вызов. Несмотря на постепенное возобновление работы, стабильного доступа к услугам "УЗ" пока нет.

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Соответствующее сообщение начало появляться в приложении "Укрзалізниці", а затем пользователям при входе в приложение начали сообщать, что сервис перегружен. Пользователи массово жалуются, что зайти в приложение невозможно – еще на этапе ввода телефона система просто не реагирует.

Тем, кому удалось преодолеть этот этап, приходится сталкиваться с новыми проблемами: билеты не ищутся, места не бронируются, а оплата зависает. "С пятого раза показало рейсы, а потом все повисло", – жалуется одна из пользователей.

На сайте ситуация не лучше – поиск работает с задержками, а подтверждение платежа нередко заканчивается ошибкой. Некоторые из пользователей указывают, что при поиске билетов – их просто нет в наличии.

В утреннем сообщении "Укрзалізниці", от 27 марта в 07:20 признавали проблемы, но уверяли, что система работает в резервном режиме и испытывает пиковые нагрузки. "Система онлайн-продаж восстановлена в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения. Поскольку сейчас система переживает пиковые нагрузки, возможны временные технические перебои в работе, просим пассажиров пользоваться приложением исключительно в случае необходимости в срочном путешествии", - официально сообщили в компании.

Также в компании предупреждали, что архивы ранее приобретенных билетов сейчас недоступны и посоветовали искать их в своей электронной почте или папке "спам". Пользователям рекомендуют использовать PDF-дубликаты или даже скриншоты билетов для посадки, а в случае крайней необходимости показать квитанцию об оплате из банковского приложения.

В частности, одна из пользователей в социальных сетях отметила, что смогла купить билеты через приложение, для этого ей пришлось час ждать , пока сайт перестанет давать сбои. "Когда на каком-то этапе приложение зависает и выдает ошибку, подождите, ничто не щелкните, оно отдупывается и работает дальше, даже когда висит плашка "сбой", – отметила она.

Несмотря на обещания стабилизировать систему, ситуация остается сложной. Многие пассажиры вынуждены либо ждать, либо искать альтернативные способы приобрести билеты. В соцсетях пользователи шутят, что настоящим квестом стало не только купить билет, но просто зайти в приложение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, строительство европути Черновцы-Сучава (Румыния) в Украине начнется в 2026 году, и сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования проекта. Ожидается, что это позволит Черновцам получить прямое железнодорожное сообщение с европейским путем, что будет способствовать развитию региона и улучшению логистики.

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