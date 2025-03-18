В Украине запустили уникальные поезда по особенному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзализныця" запустила поезда по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы. В рейсы они выйдут 22 марта. Стоимость билетов – 140 грн. для взрослых.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:

№926 Гайворон – Зятковцы;

№925 Зятковцы – Гайворон;

№854 Гайворон – Хащеватое;

№853 Хащеватое – Гайворон.

При этом подчеркивается: в рейсы выйдут 2 ретропоезда. Один из них поведет паровоз 159 №4-95. Другой – Ер 798-71.

"22 марта Гайворон снова станет центром железнодорожной романтики. Из легендарного города железнодорожников отправятся сразу два ретропоезда. Настоящее паровозное действо", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, во время мероприятия совместно с Национальным реестром рекордов Украины будут проверять данные и фиксировать рекорд – "Длиннейшая действующая узкоколейная железная дорога в Украине".

Сколько стоят билеты

140 грн для взрослых.

105 грн для детей до 14 лет.

Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте перевозчика;

в его чат-ботах;

в ​​кассах вокзалов.

Как добраться до Гайворона

Доехать же до Гайворона в Кировоградской области можно в беспересадочных вагонах отдельных поездов из Киева и Львова. Как рассказали в "Укрзалізниці", поезда будут:

отправляться из указанных городов вечером 21 марта;

отправляться из Гайворона – вечером 22 марта.

Самая длинная узкоколейка в Европе

Саму же узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.

Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.

В начале 20-го века такие железные дороги на территории Украины использовались в основном для грузовых перевозок. Или же их строили в качестве временных путей, а потом разбирали. В итоге в 2000-м в Украине осталось только пять участков с узкой колеей.

Как известно, в 60% стран мира стандартная колея железной дороги имеет ширину 1435 мм. Эти пути не настолько узкие, как те, что строились в Украине в начале 20-го века. Однако они все равно уже, чем стандартные украинские пути.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из популярного среди украинцев туристического центра Львова в Киев. Впрочем, поезд будет временными – рейсы запланированы лишь на 23 и 30 марта.

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