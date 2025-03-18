В Украине запустили уникальные поезда по особенному маршруту: сколько стоят билеты
"Укрзализныця" запустила поезда по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы. В рейсы они выйдут 22 марта. Стоимость билетов – 140 грн. для взрослых.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:
- №926 Гайворон – Зятковцы;
- №925 Зятковцы – Гайворон;
- №854 Гайворон – Хащеватое;
- №853 Хащеватое – Гайворон.
При этом подчеркивается: в рейсы выйдут 2 ретропоезда. Один из них поведет паровоз 159 №4-95. Другой – Ер 798-71.
"22 марта Гайворон снова станет центром железнодорожной романтики. Из легендарного города железнодорожников отправятся сразу два ретропоезда. Настоящее паровозное действо", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, во время мероприятия совместно с Национальным реестром рекордов Украины будут проверять данные и фиксировать рекорд – "Длиннейшая действующая узкоколейная железная дорога в Украине".
Сколько стоят билеты
- 140 грн для взрослых.
- 105 грн для детей до 14 лет.
Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці". А кроме того:
- на сайте перевозчика;
- в его чат-ботах;
- в кассах вокзалов.
Как добраться до Гайворона
Доехать же до Гайворона в Кировоградской области можно в беспересадочных вагонах отдельных поездов из Киева и Львова. Как рассказали в "Укрзалізниці", поезда будут:
- отправляться из указанных городов вечером 21 марта;
- отправляться из Гайворона – вечером 22 марта.
Самая длинная узкоколейка в Европе
Саму же узкоколейку построили еще в начале 20-го века. Он признана самой длинной в Европе.
Ранее она тянулась до Подгородной, но в 2001 году ту часть путей разобрали. Дело в том, что в 1980-х годах построили альтернативный маршрут с широкой колеей от Гайворона до Подгородной.
В начале 20-го века такие железные дороги на территории Украины использовались в основном для грузовых перевозок. Или же их строили в качестве временных путей, а потом разбирали. В итоге в 2000-м в Украине осталось только пять участков с узкой колеей.
Как известно, в 60% стран мира стандартная колея железной дороги имеет ширину 1435 мм. Эти пути не настолько узкие, как те, что строились в Украине в начале 20-го века. Однако они все равно уже, чем стандартные украинские пути.
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из популярного среди украинцев туристического центра Львова в Киев. Впрочем, поезд будет временными – рейсы запланированы лишь на 23 и 30 марта.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!