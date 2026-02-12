Украину готовят к вступлению в зону европлатежей: что будет с реестром счетов и заменят ли гривню

В 2026 году украинские банки могут начать активнее внедрять европейские финансовые правила. Речь идет прежде всего о подготовке к присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Это не будет означать перехода страны на евровалюту – речь идет сугубо о банковских платежах. Также ожидается создание реестра счетов и сейфов физлиц и изменение подходов к финансовому мониторингу.

Соответствующие нормы предусматривает законопроект № 14327, внесенный в Верховную Раду 23 декабря 2025 года. Документ должен привести украинское законодательство в соответствие со стандартами ЕС и требованиями Европейского платежного совета. Впрочем, документ еще находится на рассмотрении и может претерпеть изменения. Об основных положениях текущего варианта документа OBOZ.UA рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Что изменится в случае принятия "закона о SEPA"

Зона SEPA предусматривает единые подходы к банковским платежам в евро. В частности, в ней полностью ликвидирована разница между внутренними и внешними операциями в евровалюте. В основном это касается обычных банковских переводов и использования платежных продуктов на смарт-устройствах. Система была создана еще в 2007 году после соответствующего решения Европарламента.

Переводы в евро могут стать быстрее и дешевле

После полноценного присоединения к SEPA платежи в евро между Украиной и странами ЕС будут проводиться по единым стандартам. Поэтому, для украинцев-физлиц и отечественного бизнеса:

международные переводы в евро могут подешеветь за счет уменьшения комиссий ;

; время проведения операций сократится с одного-двух банковских дней до нескольких часов (в отдельных случаях почти мгновенно);

(в отдельных случаях почти мгновенно); украинским компаниям будет проще работать с европейскими партнерами – деньги будут поступать быстрее.

Появится единый реестр банковских счетов и сейфов

Тот же законопроект предусматривает создание государственного реестра банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. Администрировать его планируют через Министерство финансов.

В реестре не будет информации об остатках средств или движении денег. Предусмотрено хранение базовых данных – IBAN, название банка, ФИО владельца счета.

По сейфам, то фиксировать планируется только факт пользования (кто, в каком банке и на какой срок). Передачи или хранения данных о содержимом сейфов не предусмотрено.

Для обычных клиентов правила пользования счетами и сейфами не меняются. Однако государство получит структурированную систему учета – подобные реестры работают во многих странах ЕС.

Введут новые подходы к финмониторингу

Законопроект не вводит новых массовых лимитов для граждан и не меняет действующий лимит обязательного финмониторинга (400 тыс. грн). Однако он может существенно изменить механику проверок и скорость доступа к данным.

Так, после создания единого реестра банковских счетов органы финмониторинга смогут быстрее установить, в каких банках лицо имеет счета. То есть уменьшится время на запросы между учреждениями, а проверки подозрительных операций могут проводиться оперативнее.

Финансовый мониторинг переводов в евро будет осуществляться по европейским стандартам. Это предусматривает унифицированные форматы данных, совместимость с платежными системами ЕС, а также стандартизированные требования к идентификации клиентов.

В целом финмониторинг и в дальнейшем будет базироваться не только на сумме операции, а на анализе поведения клиента. После гармонизации с нормами ЕС банки будут больше полагаться на автоматические алгоритмы риск-анализа, проверки смогут запускаться из-за нетипичного финансового поведения, а не только из-за больших сумм.

"Если объяснять простыми словами, финмониторинг становится "умнее", а не жестче. Банк не смотрит на каждый платеж под микроскопом, а реагирует только тогда, когда операция действительно выбивается из нормального финансового поведения клиента. Для большинства людей и бизнеса ничего не изменится: обычные платежи, как и раньше, будут проходить без задержек", – пояснил Мамедов.

Кроме того, компании в случае изменения законодательства обяжут внимательнее относиться к раскрытию информации о конечных владельцах. Законопроект усиливает ответственность за представление неполных или недостоверных данных. В результате банки будут иметь более четкую картину структуры бизнеса своих клиентов. Ожидается, что это уменьшит риски в финансовой системе.

Украина не будет переходить на евро

Как уже объяснял Мамедов, об отказе от гривны и переходе на евровалюту в законопроекте речь вообще не идет. А скупать валюту, надеясь запастись ею перед изменениями, не стоит.

"Точно речь не идет об отказе от гривны. Следовательно, гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – пояснил банкир.

Также не ожидают отказа Украины от гривны ради евро и аналитики "Минфина", которые объясняли: в таком случае страна потеряет возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривны сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

