Украина откажется от гривни и перейдет на евро? Будут ли "менять деньги" после того, как курс отвяжут от доллара

Перехода Украины с доллара на евро в качестве курсообразующей валюты в ближайшее время не будет. При благоприятных обстоятельствах этого стоит ожидать не ранее, чем через 3 года. В то же время, об отказе от гривни речь не идет, а потому скупать евро, чтобы запастись валютой, смысла нет.

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Об этом рассказал председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии СМИ. Он отметил: для перехода должен быть выполнен ряд условий. Среди которых:

Количество экспортно-импортных операций в евро должно существенно перевесить аналогичные показатели в других валютах, в частности в долларах.

Движение Украины в ЕС должно быть не только декларативным, но и с максимальной интеграцией в нормы и принципы европейского сообщества всех государственных процессов, а также экономики и законодательства.

В Украине должен наступить мир – с четкими гарантиями безопасности.

"Это будет вполне естественный и экономически взвешенный процесс, о котором граждане узнают заранее: на этапе бюджетного планирования на будущий год. Пока же отказа от доллара США, как курсообразующей валюты, не произойдет. Однако Украина декларирует стратегическую цель, вектор развития, реализация которого совпадает со стратегической задачей стать полноправным членом Европейского Союза", – сказал Мамедов.

Украина не откажется от гривни

В то же время, отметил он, об отказе от гривни и переходе на евровалюту речь не идет. А скупать валюту в надежде запастись ею перед изменениями, не стоит.

"Точно речь не идет об отказе от гривни. Следовательно, гражданам не стоит нервничать, скупая евро", – объяснил банкир.

В свою очередь, аналитики "Минфина" ранее отмечали: несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, переход на евровалюту не планируется. Причем ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

Также отмечалось: пока нет единого мнения о том, насколько такой шаг является эффективным для стран с неустойчивой демократией и неразвитыми рынками, к которым относится и Украина.

"Кризисы [в таких странах] часто обладают внутренней политической природой. А стандартным методом абсорбции валютных и финансовых шоков, вызванных кризисом, является именно девальвация национальной валюты, чего нельзя делать после вхождения в зону евро", – объясняли авторы материала.

Что говорят о "переходе" на евро в НБУ

Ранее же первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что резкого перехода от доллара к еворо не будет – все произойдет медленно и незаметно. При этом она подчеркнула: сейчас не лучшее время отвязывать курс гривни от доллара ради перехода на евро. Ведь страна находится в состоянии войны.

Сам же переход с доллара на евро, по ее словам, пойдет на пользу украинской экономике. В частности, отметила Рожкова, в разрезе стремления Украины войти в Евросоюз.

Впрочем, подчеркнула она, о конкретных сроках перехода речь не идет. "Когда и как (это произойдет. – Ред.) – это другой вопрос", – резюмировала Рожкова.

Как сообщал OBOZ.UA, присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) не пройдет одномоментно – для этого понадобится некоторое время. Дело в том, что сейчас страна находится только в процессе имплементации законодательства в европейские законодательные нормы, регулирующие банковскую сферу – в т.ч. межгосударственные переводы.

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