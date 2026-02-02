НБУ позволил отслеживать банковские платежи: что изменилось для украинцев

Украинцы получили возможность отслеживать прохождение своих банковских платежей – в режиме 24/7. Для этого с 1 декабря 2025 года Нацбанк запустил трекинг в системе электронных платежей (СЭП).

Об этом рассказали в самом НБУ. Там отметили: воспользоваться новым сервисом могут как отправители, так и получатели платежей.

В частности, объяснили в регуляторе, клиенты украинских банков теперь могут увидеть статус платежной операции. Он может быть:

Инициированный.

Обработанный банком плательщика.

Ожидающий обработки в СЭП.

Зачисленный на счет получателя и т.п.

Кроме того, подчеркивается, украинцы получили возможность отслеживать время прохождения всех ключевых этапов платежа. Прежде всего – переводы со счета на счет по реквизитам/IBAN. В т.ч. мгновенные переводы, осуществляемые через СЭП.

Как отслеживать свои банковские платежи

Для того чтобы воспользоваться трекингом СЭП, нужно перейти по ссылке. На открывшейся странице нужно указать:

UETR.

Сумму платежа в гривнях.

Далее – выбрать вариант ответа: полный либо сокращенный. После этого – нажать "поиск".

"Ключевым элементом трекинг-сервиса является универсальный уникальный идентификатор платежной операции – UETR. Указав UETR в ТрекСЭП, пользователь сможет получить подробную информацию о движении средств по этой операции (в то же время без персональных данных)", – объяснили в Нацбанке.

Клиентам крупного госбанка стоит прийти в отделение для получения "новых" карт

В свою очередь, государственный Ощадбанк ранее продлил действие своих карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 30 июня 2026 года.

В то же время, рассказали в самом банке, срок действия отдельных карт продлен не будет. Так, исключения составят карты, срок действия которых истек в течение февраля 2022 – октября 2025 года, а также по которым:

В течение сентября – октября 2025 года была совершена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных).

При этом сама операция должна быть совершена в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка.

Остаток средств равен нулю, и не было никакой операции за последние 6 месяцев.

Важно! Эти условия должны быть соблюдены одновременно.

Как сообщал OBOZ.UA, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

