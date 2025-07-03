Украинцы неохотно "влезают" в кредиты: какие займы оформляют чаще всего

Украинцы все еще мало пользуются банковскими займами – уровень кредитной нагрузки остается одним из самых низких в Европе. Украинские физлица в основном оформляют потребительские кредиты на обычные товары. Ипотека и автокредитование уступают, но во втором полугодии-2025 прогнозируется снижение процентных ставок по таким кредитам для населения.

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Эксперты видят в нынешних низких показателях огромный потенциал для роста, который может стать ключом к восстановлению экономики. О ситуации с рынком кредитования в Украине OBOZ.UA рассказала руководительница аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.

Что известно

В Украине – низкий уровень кредитной нагрузки.

Доля кредитов домохозяйствам в Украине составляет всего 3,4% от ВВП. Для сравнения, в Польше этот показатель – 22,9%, в Германии – почти 50%, а в Дании – более 85%.

Уровень долга по займам остается безопасным.

Средний показатель DSTI (соотношение расходов на обслуживание кредита к доходам) составляет около 20%, что считается безопасным. Даже по ипотеке, самому затратному виду кредитования, этот показатель не превышает 40%.

"Для большинства заемщиков кредитная нагрузка остается вполне приемлемой, ведь они берут небольшие по суммам кредиты. К слову: такие кредиты являются наиболее распространенными. Есть, конечно, группы с низкими доходами, для которых расходы на обслуживание долга достигают почти 40%", – указывает Мустафаева.

Банки осторожничают, а клиенты не спешат обращаться за займами.

"Лишь четверть украинских домохозяйств имеют кредиты, и это очень низкий уровень по сравнению с ЕС. Такая ситуация – следствие как осторожности банков, так и сниженного спроса на фоне войны... Но это также свидетельствует и об огромном потенциале для роста", – отмечает Мустафаева.

Какие кредиты выбирают украинцы

Потребзаймы : наиболее популярными являются кредиты на приобретение товаров , формирующие основу гривневого портфеля банков. С довоенного периода они выросли почти на 29% .

: наиболее популярными являются , формирующие основу гривневого портфеля банков. С довоенного периода они выросли почти на . Ипотека: быстрыми темпами растет и ипотека, чей портфель за три года увеличился более чем в два раза .

быстрыми темпами растет и ипотека, чей портфель за три года увеличился более чем . Автокредитование: в то же время автокредитование "просело", хотя в этом году и демонстрирует признаки восстановления.

"Сегодня особенно важно развивать государственные программы доступного кредитования. Они должны охватывать как стратегические отрасли экономики, так и малый бизнес и сферу ипотеки. Это не только стимулирует потребление, но и запускает развитие строительства, производства, сферы услуг", – считает Мустафаева.

Что будет с процентами по кредитам

Во втором полугодии 2025 года в Украине могут снизиться ставки по кредитам – ипотеке, автокредитам и займам для малого бизнеса. В среднем, стоимость такого кредитования может упасть на 1 процентный пункт, до 17-18%, что вернет ставки к уровню 2024 года, рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов.

По его словам, к падению процентов по кредитам может привести вероятное снижение учетной ставки Национального банка (НБУ) по трехмесячным депозитным сертификатам и другие монетарные инструменты.

"Снижение учетной ставки до 14-14,5% даст возможность банкам активнее развивать разнообразные кредитные программы – прежде всего кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотеку и автокредиты, ведь стоимость привлеченных средств под кредитные программы снизится", – объясняет Мамедов.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние три года ставки по кредитам на жилье находятся на самых низких уровнях как минимум с 2006-го. Эксперты связывают ситуацию на ипотечном рынке Украины с государственной программой єОселя.

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