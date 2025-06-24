В Украине хотят выдавать кредиты по-новому: что может измениться для клиентов банков

В Украине разработали новые правила на условия кредитования военнослужащих и ветеранов. В частности предлагается по-особому считать кредитные лимиты для защитников страны, а также компенсировать банкам начисленные проценты по ставкам.

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Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что предложения были озвучены на заседании комитета при участии профильных министерств, Национального банка и банковских учреждений.

Нардепы поделились своими наработками по решению проблемы потребительских кредитов для военных. В частности:

банки, где обслуживаются военнослужащие – установить кредитные лимиты для них в размере их среднемесячной зарплаты за последние три месяца (депутаты рекомендуют зафиксировать это в межбанковском меморандуме);

– установить кредитные лимиты для них в размере их среднемесячной зарплаты за последние три месяца (депутаты рекомендуют зафиксировать это в межбанковском меморандуме); Кабмину – разработать механизм компенсации банкам ставки по кредитам военнослужащим (четких источников финансирования нардепы не указали);

– разработать механизм компенсации банкам ставки по кредитам военнослужащим (четких источников финансирования нардепы не указали); Минобороны и Генеральному штабу ВСУ – установление четкого перечня документов для военнослужащих, на основании которых финучреждения обязаны выдавать льготные кредиты.

Кроме того, в финкомитете призывают не распространять льготные условия кредитования, которые предлагаются военным, на работников силового блока, которые не принимали непосредственного участия в отпоре вооруженной агрессии РФ и обеспечении национальной безопасности. Речь идет о работниках таких структур:

Офис Генерального прокурора;

Национальное антикоррупционное бюро Украины;

Государственное бюро расследований;

Бюро экономической безопасности;

Служба судебной охраны.

Также OBOZ.UA сообщал, что для украинских военнослужащих и работников сектора безопасности действует программа доступной ипотеки еОселя. За все время они оформили 8930, или 52% от общего количества, кредитов под 3% годовых. Кроме того, 379 ветеранов оформили кредитов под 7%. Всего с октября 2022 года, когда запустили программу, было выдано 17 016 кредитов по программе.

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