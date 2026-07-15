В Киев на саммит прибыла глава Еврокомиссии и объявила о новом Drone Deal. Видео

В среду 15 июля в столицу Украины с официальным визитом прибыла представительная европейская делегация. Визиты зарубежных лидеров приурочены к проведению саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" и проходят на фоне государственного праздника.

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В числе первых гостей в Киев приехали глава Еврокомиссии, президенты Румынии, Молдовы и Сербии. OBOZ.UA рассказывает о главных целях визита европейцев и ключевые темы обсуждения.

Состав делегации и главные цели визита

Для участия в международном саммите и проведения двусторонних встреч в Киев прибыли ключевые фигуры европейских институтов и главы государств региона. С самого утра в украинскую столицу прибыла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вслед за ней прибыли президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду и президент Сербии Александр Вучич.

Основной платформой для визита лидеров стал саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". В рамках этого мероприятия запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч европейских лидеров и представителей институтов ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ключевые темы обсуждения

Ожидается, что на саммите и двухсторонних встречах с Зеленским европейские политики будут обсуждать оказание дальнейшей поддержки Украине со стороны ЕС и государств-партнеров.

Кроме того, европейцы, вероятно, затронут тему укрепления механизмов региональной безопасности, углубление многостороннего сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах.

Глава Еврокомиссии в ходе торжественных мероприятий в центре Киева заявила, что Украина и Европейский союз подписали новое соглашение в оборонно-промышленной сфере. Фон дер Ляйен рассказала, что сделка касается общего производства беспилотников.

Также европейская чиновница заявила, что Украина получила уникальный боевой опыт, в частности в сфере применения беспилотных технологий и средств противодействия дронам. Поэтому, по словам главы Еврокомиссии, Украина и ЕС должны вместе использовать этот опыт, учитывая вызовы в сфере безопасности, стоящие перед Европой.

"Украина во многом прошла путь от покупателя до поставщика системы безопасности для Европы. Это также предполагает новый формат сотрудничества. Именно поэтому я рада вместе с вами, Владимир, дать старт новому партнерству между ЕС и Украиной в оборонно-промышленной сфере. То, что мы подписываем сегодня – это наша собственная сделка по дронам", – заявила Фон дер Ляйен.

По ее словам, у Европы есть огромный технологический и промышленный потенциал, а также безопасные площадки для масштабирования производства оружия. В то время как Украина имеет возможность испытывать беспилотники в боевых условиях. Фон Дер Ляйен подчеркнула, что Украине и Европе нужно объединить свои сильные стороны, чтобы дать импульс оборонно-промышленным базам Европы, необходимый для "решительного увеличения инвестиций и производства".

"Эта сделка объединит украинскую находчивость и промышленную мощность Европы. С этой сделкой на послание четкое: настало время инвестировать в Украину. Потому что это означает инвестировать в Европу и нашу общую безопасность", – рассказала глава Еврокомиссии.

Символизм визита на фоне праздника

Особый статус визиту придает то, что он проходит непосредственно во время украинского государственного праздника. Приезд столь высокопоставленных гостей в этот день подчеркивает непоколебимую солидарность европейского сообщества с Киевом и нацеленность на долгосрочное партнерство перед лицом общих вызовов.

Европейские гости вместе с президентом Зеленским приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню Украинской Государственности – Дню крещения Киевской Руси.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за проведение между Украиной и Россией переговоров об окончании полномасштабной войны. Глава немецкого правительства подчеркнул, что диалог между враждующими странами должен проходить при поддержке Европы и Соединенных Штатов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и её союзников есть "окно возможностей", которое продлится два месяца. Это необходимо для того, чтобы возобновить мирные переговоры с Россией.

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