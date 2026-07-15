В Магаданской области РФ медведь загрыз россиянина в его собственном доме: подробности инцидента. Фото

В Магаданской области РФ медведь напал на россиянина в его же доме. 62-летнего мужчину хищник загрыз до смерти: на теле погибшего обнаружены многочисленные рваные раны и укусы, а также открытая черепно-мозговая травма.

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Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы. Примечательно, что родственники хватились убитого лишь через пять дней после того, как он перестал выходить на связь.

Что известно

"Медведь насмерть растерзал человека в Магаданской области. Хищник напал на мужчину в поселке Ола, в районе дамбы. На месте работают следственный комитет и специалисты-охотоведы", – гласило одно из первых сообщений об инциденте в российских пабликах.

Несколько позже популярный провластный Telegram-канал поделился некоторыми подробностями инцидента, ярко характеризующего реалии "сверхдержавы". Хищник, как сообщается, не подстерег незадачливого россиянина где-то в лесу – он забрался в дом к своей жертве и уже там совершил нападение.

По данным упомянутого канала, "истерзанное тело 62-летнего мужчины с рваными ранами, укусами и открытой черепно-мозговой травмой головы было обнаружено на территории частного сектора в посёлке Ола".

Другой канал, впрочем, утверждает, что "обезглавленное тело мужчины" нашли "в лесу поселка Ола", где россиянин был занят важным делом – "выпивал на окраине", тогда как первый настаивает: он "уехал в заброшенный дом" – то ли после ссоры, то ли после развода с женой.

Как бы то ни было, родные хватились пропавшего родственника лишь через пять дней, хотя жена якобы его искала.

"Местные власти рассматривают вопрос о поиске и обезвреживании опасного медведя", – утверждает один из каналов.

"Местные предполагают, что мужчина мог умереть, а после труп прогрызли собаки или птицы. Обстоятельства произошедшего выясняются", – отмечает паблик в том же посте, где сообщалось о выявлении "обезглавленного тела мужчины".

Как сообщал OBOZ.UA, в России продают зебр из оккупированного заповедника "Аскания-Нова". Речь идет о зебрах Чапмана – экзотических и одних из самых ценных животных, похищенных российскими захватчиками из заповедника на оккупированной территории Херсонской области.

Причём приобрести такое животное в России может любой желающий всего за несколько миллионов рублей. Журналисты URSA media нашли россиянина, который "был готов продать асканийскую зебру". Это коллаборационист Валентин Суботин, "заместитель" назначенного оккупантами "руководителя" украинского заповедника. Именно Суботин координировал перемещение животных и общался с потенциальными покупателями.

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