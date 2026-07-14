В США хотят отменить перевод часов: какое время будет постоянным и какие исключения предусмотрены

В Конгресс США внесен новый двухпартийный законопроект, который может кардинально изменить многолетнюю практику перевода времени дважды в год. Документ предлагает полностью противоположный подход по сравнению с предыдущими инициативами.

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Вместо летнего времени законодатели хотят закрепить на постоянной основе стандартное (зимнее) время. Об этом сообщает The Hill.

Закон о солнечном свете

Инициаторами законопроекта под названием "Sunshine for Our Kids Act 2026" ("Закон о солнечном свете для наших детей 2026 года") выступили представители обеих партий – демократ Мэри Гей Скэнлон и республиканец Пэт Харриган.

Главное отличие этого документа от нашумевшего ранее "Закона о защите солнечного света" заключается в выборе часового пояса. Если прошлые инициативы продвигали постоянное летнее время, то новый законопроект предлагает сделать постоянным стандартное время то, по которому американцы сейчас живут с ноября по март.

Какое время станет постоянным

Если закон будет принят, стандартное (зимнее) время станет базовым для всей территории США. Однако в документе прописано важное исключение: штатам предоставят право самостоятельно выбирать летнее время на круглогодичной основе, если они этого захотят.

По действующему американскому законодательству штаты могут либо переводить стрелки дважды в год, либо оставаться на стандартном (зимнем) времени круглый год (как это делают Гавайи и большая часть Аризоны). Переходить на постоянное летнее время штатам сейчас строго запрещено на федеральном уровне. Новый законопроект этот запрет снимает.

Позиция штатов и раскол мнений

В США давно сформировалось противоречие между желанием избавиться от перевода часов и выбором конкретного времени. Около 20 штатов, включая 19 уже принявших соответствующие законы, хотят жить по летнему времени круглый год. Они ждут лишь одобрения со стороны Конгресса.

В этом году почти два десятка штатов рассматривали законопроекты в пользу зимнего времени. Из-за окончания региональных законодательных сессий большинство из них застопорилось, но проекты все еще остаются на повестке дня в Калифорнии, Пенсильвании, Нью-Джерси, Массачусетсе и Мичигане.

Эксперты в области здравоохранения единогласно поддерживают стандартное время. Утренний свет критически важен для выработки мелатонина и правильной работы биоритмов. Кроме того, прохладные утренние часы удобны для тренировок и дел, а засыпать по вечерам станет легче, так как на улице будет быстрее темнеть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовиться к переводу времени и как легче адаптироваться к нему.

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