Кредиты на жилье еще никогда не были такими дешевыми: какую ипотеку выдают украинцам

Ипотекав Украине еще никогда не была такой доступной. Последние три года ставки по кредитам на жилье находятся на самых низких уровнях как минимум с 2006-го.

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Об этом сообщили в центре экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс". Эксперты организации связывают ситуацию на ипотечном рынке Украины с успехами государственной программы еОселя.

В целом средневзвешенная ставка по ипотеке в Украине в 2006-2021 годах колебалась в пределах 11,8-20,6%, а среднее значение за этот период составило 16,2%. В то же время с 2022 года этот показатель не поднимался выше 9,4% при среднем 8,9%.

Самый высокий уровень ставки был в 2009 году – 20,6%. На фоне экономического кризиса, высокой инфляции и стремительного роста курса доллара украинцы массово инвестировали в жилье, а банки, чтобы удовлетворить спрос, предлагали кредиты даже с минимальным первым взносом.

В следующем году ставка все еще была высокой(19,3%), но из-за падения цен на недвижимость (-22,7% в 2009 году, 9,7% в 2010-м) и относительной стабильности курса доллара в 2011 году снизилась до 16,4%. В 2013-м произошел скачок до 18,5%, но уже в 2014 году цены и ставка снизились – до 16,9%.

В 2015-2016 годах средневзвешенные ставки снизились до 11,8-12,4%. Но в 2017-м валютные ограничения и перевод кредитов в гривну снова дестабилизировали рынки и ставка выросла 17,4% и продержалась около этого уровня до 2019 года. В последующие годы средневзвешенная ставка на ипотеку снизилась:

в 2020 году – до 13,3%;

в 2021-м – до 12,2%.

После запуска государственной программы еОселя в 2022 году средневзвешенная ставка упала до 8,6%. В последующие годы она держалась около этого же уровня:

2023 – до 9,4%;

2024 – до 8,8%.

"Ставки по ипотеке – это своеобразный индикатор общего состояния экономики. Они зависят не только от учетной ставки НБУ, но и от стоимости ресурсов для банков, инфляции, спроса на кредиты, уровня конкуренции, валютного курса и многих других факторов", – объясняет руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.

Положительные тенденции отмечает и строительная отрасль. По итогам 2024 года объем сданного в эксплуатацию жилья вырос на 32% и достиг 85% от довоенного уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, до конца лета украинцы должны заплатить налог на недвижимость. Ставка налога определяется местным советом (и сам налог платится в местный бюджет). При этом Налоговым кодексом установлена максимальная ставка – 1,5% минимальной зарплаты по состоянию на январь прошлого года.

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