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Как купить дешевую квартиру по єОселі для льготников: пошаговая инструкция и важные нюансы

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
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Передача ключей как символ покупки жилья по госпрограмме єОселя

Учителям, ученым и медработникам, которые работают в государственных и коммунальных учреждениях, в Украине наравне с военнослужащими предлагают приобрести собственное жилье на льготных условиях. Однако участие в госпрограмме потребует терпения, доказательств платежеспособности и знания важных нюансов.

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О правилах OBOZ.UA рассказала начальник управления по работе с партнерами Глобус Банка Екатерина Лычаная. Также мы подготовил пошаговую инструкцию для желающих оформить "льготную єОселю".

єОселя для льготных категорий: условия программы

  • Процентная ставка: 3% годовых на первые 10 лет погашения кредита и 6% на следующие 10 лет.
  • Срок кредитования: до 20 лет.
  • Первый взнос: от 20% стоимости жилья; для заемщиков в возрасте до 25 лет – от 10%.
  • Платежеспособность: Сумма кредита зависит от количества членов семьи и совокупного дохода заемщика и его семьи.

"По нашим расчетам, если совокупный месячный доход семьи из двух человек составляет от 40 тыс. грн и такая семья готова внести минимальный первый взнос в размере от 20% ,... сумма будет достаточной, чтобы приобрести дом по цене от 2,1 млн грн", – объяснила Лычаная.

  • Дополнительный механизм: Если заемщик не состоит в браке, его родители могут стать поручителями.

"При таких обстоятельствах решение о предоставлении кредита принимается на основе информации о доходах не только заемщика, но и его родителей", – акцентирует эксперт.

  • Средняя сумма кредита: Составляет 1,65 млн грн, с максимальным первым платежом около 11 тыс. грн, который с каждым месяцем будет уменьшаться.
  • Площадь жилья: Общая площадь квартиры, на которую можно получить кредит, ограничена:
    • не более 52,5 м² общей площади;
    • дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи.

Пошаговый алгоритм участия в программе єОселя

1. Подача заявки через Дію

Необходимо указать:

  • Возраст и семейный статус заемщика.
  • Название учреждения, где он/она работает.
  • Уровень дохода заемщика.
  • Наличие поручителей и их доход.
  • Сумму первого взноса.

2. Одобрение участия

  • Сразу после одобрения заявки потенциальный заемщик получает сообщение с предложениями от аккредитованных банков о готовности предоставить кредит и указанием его суммы.
  • Банки оперативно принимают такое решение.
  • Согласование или отказ по каждому банку появляются в Дії заявителя.

Важно: Предложение в Дії является предварительным одобрением. Для окончательного решения нужно найти недвижимость и обратиться в банк с полным пакетом документов.

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3. Выбор объекта и банка

В течение 30 дней после предварительного одобрения заявки заемщик должен выбрать банк и жилой объект:

  • Недвижимость на вторичном рынке: Имеет ограничения по вводу дома в эксплуатацию (3 или 10 лет, в зависимости от категории заемщика и расположения).
  • Недвижимость на первичном рынке: Перечень аккредитованных объектов расположен на сайтах выбранного заемщиком банка и ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфінжитло"), которая является оператором программы єОселя. Необходимо выбрать локацию жилого комплекса и обратиться к застройщику – там подобрать жилье по площади и планировке.

Как сообщал OBOZ.UA, участники єОселі предпочитают оформлять кредиты на жилье на первичном рынке стоимостью до 2,8 млн грн. Чаще всего выбирают небольшие квартиры площадью 45-70 кв. м с одной или двумя комнатами.

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