Как купить дешевую квартиру по єОселі для льготников: пошаговая инструкция и важные нюансы

Учителям, ученым и медработникам, которые работают в государственных и коммунальных учреждениях, в Украине наравне с военнослужащими предлагают приобрести собственное жилье на льготных условиях. Однако участие в госпрограмме потребует терпения, доказательств платежеспособности и знания важных нюансов.

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О правилах OBOZ.UA рассказала начальник управления по работе с партнерами Глобус Банка Екатерина Лычаная. Также мы подготовил пошаговую инструкцию для желающих оформить "льготную єОселю".

єОселя для льготных категорий: условия программы

Процентная ставка: 3% годовых на первые 10 лет погашения кредита и 6% на следующие 10 лет.

3% годовых на первые 10 лет погашения кредита и 6% на следующие 10 лет. Срок кредитования: до 20 лет.

до 20 лет. Первый взнос: от 20% стоимости жилья; для заемщиков в возрасте до 25 лет – от 10%.

от 20% стоимости жилья; для заемщиков в возрасте до 25 лет – от 10%. Платежеспособность: Сумма кредита зависит от количества членов семьи и совокупного дохода заемщика и его семьи.

"По нашим расчетам, если совокупный месячный доход семьи из двух человек составляет от 40 тыс. грн и такая семья готова внести минимальный первый взнос в размере от 20% ,... сумма будет достаточной, чтобы приобрести дом по цене от 2,1 млн грн", – объяснила Лычаная.

Дополнительный механизм: Если заемщик не состоит в браке, его родители могут стать поручителями.

"При таких обстоятельствах решение о предоставлении кредита принимается на основе информации о доходах не только заемщика, но и его родителей", – акцентирует эксперт.

Средняя сумма кредита: Составляет 1,65 млн грн, с максимальным первым платежом около 11 тыс. грн, который с каждым месяцем будет уменьшаться.

Составляет 1,65 млн грн, с максимальным первым платежом около 11 тыс. грн, который с каждым месяцем будет уменьшаться. Площадь жилья: Общая площадь квартиры, на которую можно получить кредит, ограничена: не более 52,5 м² общей площади; дополнительно 21 м² на каждого следующего члена семьи.

Общая площадь квартиры, на которую можно получить кредит, ограничена:

Пошаговый алгоритм участия в программе єОселя

1. Подача заявки через Дію

Необходимо указать:

Возраст и семейный статус заемщика.

Название учреждения, где он/она работает.

Уровень дохода заемщика.

Наличие поручителей и их доход.

Сумму первого взноса.

2. Одобрение участия

Сразу после одобрения заявки потенциальный заемщик получает сообщение с предложениями от аккредитованных банков о готовности предоставить кредит и указанием его суммы.

Банки оперативно принимают такое решение.

Согласование или отказ по каждому банку появляются в Дії заявителя.

Важно: Предложение в Дії является предварительным одобрением. Для окончательного решения нужно найти недвижимость и обратиться в банк с полным пакетом документов.

3. Выбор объекта и банка

В течение 30 дней после предварительного одобрения заявки заемщик должен выбрать банк и жилой объект:

Недвижимость на вторичном рынке : Имеет ограничения по вводу дома в эксплуатацию (3 или 10 лет, в зависимости от категории заемщика и расположения).

: Имеет ограничения по вводу дома в эксплуатацию (3 или 10 лет, в зависимости от категории заемщика и расположения). Недвижимость на первичном рынке: Перечень аккредитованных объектов расположен на сайтах выбранного заемщиком банка и ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфінжитло"), которая является оператором программы єОселя. Необходимо выбрать локацию жилого комплекса и обратиться к застройщику – там подобрать жилье по площади и планировке.

Как сообщал OBOZ.UA, участники єОселі предпочитают оформлять кредиты на жилье на первичном рынке стоимостью до 2,8 млн грн. Чаще всего выбирают небольшие квартиры площадью 45-70 кв. м с одной или двумя комнатами.

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