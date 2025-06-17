Банки готовятся переписывать проценты по кредитам и депозитам: чего ждать с июля-2025

В Украине во втором полугодии 2025 года могут снизиться ставки по кредитам. Речь идет об ипотеке, ставкам автокредитов и по ипотеке. В среднем стоимость такого кредитования может упасть на 1 процентный пункт, до 17-18%. Это будет означать возвращение ставок к уровню 2024 года. Вместе с тем, в этом случае депозиты станут менее выгодными.

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Такой прогноз OBOZ.UA озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов. По его словам, к падению процентов по кредитам може привести вероятное снижение учетной ставки Национального банка (НБУ) по трехмесячными депозитными сертификатами и другие монетарные инструменты.

"Снижение учетной ставки до 14-14,5% позволит банкам активнее развивать различные кредитные программы – прежде всего кредиты для малого и среднего бизнеса, ипотеку и автокредиты, ведь стоимость привлеченных средств под кредитные программы снизится. Вместе с тем мы не исключаем, что снижение ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 17,5-18%, на основе которой формируется доходность большинства депозитных программ, повлияет на доходность гривневых депозитов: ставки могут снизиться в среднем на 1-1,5 п.п.", – предупредил банкир.

В целом, по его мнению, главными факторами, которые будут влиять на развитие банковской сферы во втором полугодии, станут:

ожидаемое снижение инфляции в годовом измерении до 9%;

экономический рост – по итогам 2025 года ВВП страны может увеличиться в среднем на 3%;

объем международной финансовой поддержки – с начала полномасштабного вторжения ежегодная потребность Украины во внешней финансовой помощи оценивается в $38-40 млрд.

"Во втором полугодии войну общество будет воспринимать как больший вызов, чем инфляцию или ставки по кредитам. Ведь от того, удастся ли достичь хотя бы краткосрочного прекращения огня, зависят судьбы сотен тысяч военных и миллионов наших граждан. Именно поэтому любой разговор о прогрессе банковской сферы должен учитывать военные обстоятельства ... В то же время устойчивость банков - это фундамент экономического развития и уверенности в будущем государства", – подытожил Мамедов.

Какая учетная ставка действует в Украине

По состоянию на середину июня НБУ сохраняет довольно жесткую монетарную политику. Последнее повышение учетной ставки произошло в марте – третий раз подряд, до 15,5%.

С тех пор ставка не падала. На последнем на момент публикации заседании 5 июня Совет НБУ вновь принял решение сохранить такую "учетку".

Как объясняли в регуляторе, это поддержит устойчивость валютного рынка и поможет контролировать инфляцию, темпы которой уже опережают прогнозы. Целью НБУ является возвращения показателя к 5% с нынешних 15,1%.

"НБУ будет удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось апрельским макропрогнозом. ... Сохранение учетной ставки на уровне 15,5% позволит и дальше обеспечивать надлежащие монетарные условия для разворота инфляционного тренда в ближайшие месяцы. В то же время ожидается, что это решение не окажет негативного влияния на динамику кредитования", – отмечали в Нацбанке.

Напомним, учетная ставка и ее производные – это, по сути, стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки напрямую зависит стоимость денег, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т. е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают кредиты и тем больше заемщиков оформляют ссуды. Снижение учетной ставки обычно сигнализирует о замедлении потребительской инфляции, а повышение – наоборот, о росте цен.

Как сообщал OBOZ.UA, народные депутаты обсуждают обновление правил кредитования украинских военнослужащих. Им могут предоставить обязательный кредитный лимит объемом среднего месячного содержания за последние три месяца.

В то же время украинцы продолжают брать все больше микрозаймов – количество сделок, заключенных за первый квартал 2025 года, достигло 2,17 млн (то есть в среднем по 724 тысячи ежемесячно) и превысило аналогичный показатель прошлого года на 8%. Но средняя сумма "кредитов до зарплаты" впервые за два года упала.

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