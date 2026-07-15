Украина отмечает День государственности и Крещение Киевской Руси: поздравления. Фото и видео

Ежегодно 15 июля Украина отмечает День украинской государственности. На эту же дату приходится и празднование Дня крещения Киевской Руси – Украины.

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Эти два праздника неразрывно связаны между собой, ведь корни нашего государства уходят глубоко в средневековье, а современные воины унаследовали доблесть и волю к борьбе за свою землю и свой народ от многих поколений предков. Что желают украинцам по случаю праздников те, кто защищает Украину сегодня, рассказывает OBOZ.UA.

Поздравление от Государственной пограничной службы Украины

В ГПСУ в этот день подчеркнули непрерывность осознания на украинской земле важности воли и свободы как неотъемлемой части государственности.

"Государство – это люди. Государственность – это завоеванная возможность жить в свободном и справедливом обществе. Украинцы помнят эту тысячелетнюю традицию. От Крещения Руси через борьбу с врагами и до сегодняшнего дня, когда Украина продолжает стоять – благодаря своим людям. СДнем украинской государственности и Днем Крещения Киевской Руси-Украины!" – отметили воины, охраняющие границы Украины.

Поздравление от Главного управления разведки

От имени военной разведки украинцев с праздником поздравил руководитель ГУР МОУ Олег Иващенко.

"Пятнадцатого июля — День украинской государственности и Крещения Киевской Руси-Украины. В этот день мы вспоминаем все этапы становления нашего государства – от Руси до наших дней, ведь именно Русь заложила основы украинских государственных традиций", – отметил он.

Генерал-лейтенант Иващенко напомнил: Россия использует историю (а точнее – свою псевдоверсию исторических событий) для оправдания своей беспричинной агрессии против Украины.

"Знание истории государственного строительства Украины является мощной силой против манипуляций рабской тоталитарной Россией историческими фактами, которая всегда отрицала самобытность украинского народа, системно разрушала зародыши национального самосознания, нивелируя право на собственное государство", – отметил он.

Иващенко добавил, что на протяжении тысячелетней истории из поколения в поколение украинцы боролись за свободу и обретение государственности, которая неразрывно связана с развитием доблестного войска.

"Мы – потомки славных казаков великого народа и несокрушимых борцов за свободу. Сегодня, защищая независимость Украины, мы доказываем это. Настоящая свобода достигается только через жесткую борьбу. Противостояние украинского народа имперской агрессии в экзистенциальной войне стало символом несокрушимости во всем мире. Пусть же этот величественный государственный праздник придаст нам вдохновения, выдержки и сил в борьбе с рашистами ради нашей общей Победы!" – желает руководитель ГУР.

Поздравление от главнокомандующего ВСУ

На тысячелетнюю историю Украины через призму бурного настоящего взглянул и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он уверен: незримый "мостик" к современному украинскому государству тянется еще со времен Руси.

"Уважаемые побратимы и сестры по оружию! Искренне поздравляю вас с Днём украинской государственности и Днём крещения Киевской Руси-Украины! Сегодняшние два праздника неразрывно связаны между собой. Они напоминают нам о тысячелетней истории украинского государственного строительства, духовных истоках нашего народа и связи поколений, которые завоевали право жить свободными на своей земле. Со времён Владимира Великого мы крещены водой Днепра, а сегодня проходим крещение огнём, который не сжигает нас, а закаляет наше железо и уничтожает врага. Ведь государственность не дарится – она завоевывается в горниле боя", – отметил главнокомандующий.

Он подчеркнул: украинская армия сегодня защищает не только территории, но прежде всего – право украинского народа быть самим собой. Битва ведется и за тысячелетнее наследие современных поколений украинцев, которое они получили от предков и обязаны передать потомкам.

"В этот день я обращаюсь к каждому украинскому воину со словами глубокого уважения и благодарности. Благодаря вам Украинское государство существует и будет существовать. Пусть святой равноапостольный князь Владимир оберегает вас на поле боя, а непоколебимая вера в Украину придает силы вашим рукам и вашему духу", – отметил Сырский.

Он вспомнил о борцах за свободу Украины, которые во все времена и вплоть до сегодняшнего дня отдавали и отдают свои жизни за эту высокую цель.

"Дорогие воины! Все молитвы и надежды каждого украинца обращены к вам. Мы не выбирали эту войну, но мы приняли бой и доведем его до победного завершения – до справедливого мира на нашей земле", – обратился сегодня Сырский к тем, кто с оружием в руках борется за будущее Украины.

Поздравление от Службы безопасности Украины

В СБУ подчеркнули, что за сотни лет украинский народ доказал: он был, есть и будет. Потому что есть те, кто готов за это бороться.

"Государственность не возникает за один день. Она рождается из выбора, который поколения украинцев делают уже более тысячи лет. Когда Киев принял христианство, это был не только выбор веры, но и определение нашего цивилизационного пути, культуры и будущего. И с тех пор враги не раз пытались лишить нас этого. Каждый раз они сталкивались с тем, что невозможно уничтожить силой: нашей памятью, культурой и связью с родной землей. Но прежде всего – с людьми, готовыми защищать их до последнего.

Именно за это ежедневно борются сотрудники Службы безопасности Украины и все, кто стоит на защите нашего государства. Не только за сегодняшние границы, но и за сохранение Украины для следующих поколений. И пока есть те, кто стоит за свое государство, его историю и веру, – Украину невозможно ни завоевать, ни сломить", – подчеркнули в Службе.

Поздравление от Министерства обороны Украины

О том, почему важно государство и его сохранение, напомнили в праздничный день и в Минобороны.

"День украинской государственности. Это не данность, это достижение. Напоминание о том, ради чего продолжается борьба. Ценность, за которую держится нация. Государственность — достояние, которое мы должны сохранить навечно! С праздником Украинской государственности и Днём Крещения Руси-Украины! Слава Украине!" – подчеркнули в Минобороны.

Поздравление от ГСЧС

Украинские спасатели, которые сейчас держат свой особый "фронт" в войне России против Украины, поделились собственным видением того, что же такое государство.

"Для каждого из нас государство – это не просто границы на карте или официальные документы. Это каждый дом, который мы спасаем от огня, каждый человек, которого извлекаем из-под завалов, и каждый город, куда после обстрелов возвращается жизнь.

Наша история не начинается с 1991 года. Украинская государственность измеряется не десятилетиями, а веками – со времён древнего Киева, эпохи Крещения Руси и задолго до них. Этот тысячелетний путь и закаленный поколениями характер мы бережем и защищаем сегодня, ценой болезненных потерь и сверхчеловеческих усилий.

Украинская государственность — это наша общая стойкость. Онадержится на ежедневном труде тысяч спасателей, которые первыми идут туда, где опасно, медиков, энергетиков, волонтеров и, безусловно, на титановой стойкости наших воинов.

Она живет в каждом сердце, которое бьется в унисон с сиренами, но не сдается.

Мы стоим на своей земле, защищаем свою историю и строим своё будущее. Вместе — до самой Победы! С праздником! Слава Украине!" — говорится в поздравлении ГСЧС.

Поздравление от Министерства внутренних дел

Для украинских правоохранителей государство проявляется в ежедневной и круглосуточной работе сотрудников системы МВД как в тылу, так и на передовой. По крайней мере, так отметил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем приветственном слове по случаю Дня украинской государственности.

"День украинской государственности — это чествование нашей тысячелетней истории, культуры и несокрушимого стремления к свободе.

Для системы МВД государственность — это прочность наших границ, безопасность и порядок на улицах городов, каждая спасённая из-под завалов жизнь и каждый боевой выход наших гвардейцев, пограничников и полицейских на передовой. Это ежедневная, круглосуточная работа наших людей, которые обеспечивают устойчивость страны.

Мы продолжаем борьбу за право самостоятельно определять своё будущее и сохранять свою идентичность.

Уважаем прошлое. Защищаем настоящее. Боремся за демократическое будущее.

С Днём украинской государственности!" – отметил Клименко.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о Дне украинской государственности: какой смысл несет этот праздник, когда и зачем он был введен, а также почему отмечается именно 15 июля.

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