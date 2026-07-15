В польском городе Лодзь местный специалист по расовой экспертизе услышал мужчину, разговаривавшего по телефону, мгновенно определил в нем украинца и сломал ему нос и челюсть.

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Потом выяснилось, что избитый был поляком.

Поздравляем! Польский бытовой фашизм наконец-то перешел на программу импортозамещения. Украинца поблизости не нашлось, поэтому избили своего.

Система распознавания национальности "на слух" дала небольшой сбой. Сертификат Арийского метролога, по-видимому, был получен в комментариях Facebook после трех роликов о "валинской резне" и одного поста местного ультраправого дегенерата.

Особенно прекрасна логика этого защитника польскости:

"Иностранцам не место в Польше!"

И с этими словами он разбивает лицо поляку посреди польского города.

Патриотизм высшего сорта. Ещё несколько таких защитников – и Польшу действительно удастся полностью очистить. Прежде всего от самих поляков.

Так всегда и работает ксенофобия. Сначала политики, пропагандисты и ультраправые годами объясняют пещерной публике, что украинец виноват в дорогой аренде, очередях к врачу, плохой погоде, кривой брусчатке и утренней диарее. А потом какой-нибудь интеллектуально недоукомплектованный пограничник цивилизации выходит на улицу и начинает проверять паспорта кулаком.

Это уже не просто "неприязнь к мигрантам". Это фашизм с плохим слухом, пустой головой и дипломом этнолога, напечатанным на внутренней стороне пачки чипсов.

Самое смешное и одновременно самое отвратительное, что ненависть никогда не умеет останавливаться на "чужих". Сегодня избивают украинца. Завтра – поляка, который заговорил не на том языке. Послезавтра – поляка, у которого не та фамилия, не те взгляды или который просто недостаточно патриотичной формой черепа оскорбил местного фюрера подъезда.

Так что можно поздравить польских ультраправых с очередной блестящей победой: они так усердно защищали Польшу от украинцев, что начали ломать челюсти собственным соотечественникам.

Ксенофобия сделала полный круг и перешла на местного производителя.

Дальше, наверное, начнут бить зеркала. Ведь там тоже иногда попадаются подозрительные рожи.