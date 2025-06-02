Украинцы "утопают" в микрокредитах: что изменилось впервые за два года

Украинцы продолжают брать все больше микрозаймов – количество сделок, заключенных за первый квартал 2025 года, достигло 2,17 млн и превысило аналогичный показатель прошлого года на 8%. Но средняя сумма "кредитов до зарплаты" впервые за два года упала.

Видео дня

Об этом сообщает Opendatabot, ссылаясь на данные Национального банка Украины. Отмечается, что в целом общая сумма выданных в стране микрокредитов достигла 12,72 млрд грн.

Но несмотря на рост количества займов, средняя сумма кредита уменьшилась на 2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 5858 грн. Этого не было уже давно – в течение последних двух лет средний чек только рос.

В среднем, ежемесячно украинцы оформляли 724 тысячи договоров. В то же время в первом квартале предыдущего года этот показатель составлял 693 тыс. в месяц.

За время полномасштабной войны (с апреля-2022) общий долг украинцев перед микрофинансовыми организациями (МФО) вырос вдвое – по состоянию на 1 апреля 2025 года он равнялся 24,28 млрд грн. То есть только за первые три месяца этого года долг увеличился на 4,3 млрд грн (на 22%).

При этом, по обновленным данным НБУ, в конце 2024 года долги украинцев не уменьшились на 2,7 млрд грн, как было в прошлых отчетах, а наоборот – увеличились на 1,4 млрд грн. Всего в предыдущем году долг вырос вдвое – на 10,7 млрд грн.

Чаще всего (63% сделок) микрокредиты берутся на срок от 93 дней до 1 года – их доля почти не изменились. Но заметно увеличилось долгосрочных (от 1 до 2 лет) и коротких (до 31 дня) микрозаймов. Количество первых выросло в 15 раз – до 3,6%, а вторых – с 14,5% до 24%. В то же время займы сроком от 32 до 92 дней начали брать более чем в 5 раз, с 16,5% до 3%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцам советуют тщательно проверять информацию из интернета с предложениями легкого заработка или выгодной покупки – ведь это могут быть мошеннические уловки. А кроме того, подробно изучать условия финансовых сделок, особенно кредитных договоров – чтобы не попасть в долговую яму, оформляя, например, кредит, когда сумма долга может вырасти в разы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!