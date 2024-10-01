Подержанные автомобили в Украине будут продавать по новым правилам: что нужно знать

В Украине ввели новые правила продажи подержанных авто через торговые организации, требуя документального подтверждения стоимости автомобиля во избежание занижения цен и недоплат налогов. Также отменена обязательная перерегистрация авто на дилера, который должен упростить работу автотрейдеров и вывести из тени рынок.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины (МВД). Одним из ключевых изменений стало введение требования по документальному подтверждению стоимости транспортного средства при продаже через торговые организации.

Ранее оценка производилась "со слов продавца", что позволяло недобросовестным участникам рынка занижать стоимость автомобилей с целью уменьшения налогов. Теперь, согласно новым правилам, продавец обязан предоставить документ, подтверждающий рыночную цену авто.

К примеру, если владелец автомобиля продает его через сервисный центр МВД, цена авто оценивается по официальным данным, доступным на сайте Министерства экономики Украины. Так, если авто оценивается в 450 000 грн, то налог за вторую продажу в году составит 5% от стоимости, то есть 22 500 грн.

Ранее дилеры могли оценивать авто на значительно более низкую сумму, например 15 000 грн, что снижало налог до 750 грн. Эти изменения обеспечивают более справедливый подход к налогообложению и повышают прозрачность операций. В Украине продажа легковых автомобилей облагается следующими ставками налога:

продажа первого транспортного средства в течение года не облагается налогом;

продажа второго транспортного средства – 5% от стоимости;

продажа третьего и более – 18%.

Для грузовых автомобилей действуют другие условия. А именно:

продажа первого и второго автомобилей облагается налогом в размере 5% ;

; продажа третьего и последующих – 18%.

Кроме введения обязательной документации, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9083, предусматривающий отмену требования дополнительной регистрации авто на торговую организацию. Это существенно упрощает работу компаний, занимающихся продажей б/у автомобилей, поскольку раньше им приходилось регистрировать авто на себя перед продажей новому владельцу.

Этот шаг имеет целью вывести рынок подержанных автомобилей из тени. До войны объем этого рынка составил 1,7 млн. автомобилей в год, а в 2023 году уменьшился до 780 тыс. Ожидается, что в 2024 году рынок вырастет до 1,5 млн. автомобилей. По данным главы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, только 2,5% сделок с подержанными авто совершаются официально. Отмена перерегистрации позволит увеличить количество "белых" сделок, снизив бюрократические барьеры.

До вступления в силу новых правил компании перепродававшие авто обязаны были регистрировать каждое транспортное средство на себя. Это требовало посещений сервисных центров МВД для получения новых номерных знаков и справок, что значительно усложняло операции. Из-за сложности этих норм многие компании выбирали неофициальный путь – вместо заключения договоров купли-продажи использовали нотариальные доверенности, что позволяло избегать перерегистрации и налогообложения.

Ожидается, что реформы в сфере торговли автомобилями приведут к значительному росту количества "белых" сделок и увеличению поступлений в государственный бюджет. Важным аспектом является также то, что новые правила устранят сложные бюрократические препятствия, часто отпугивавшие официальных дилеров от участия в рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в сентябре 2024 года рынок новых авто в Украине охладел, показав снижение на 30% после августовского всплеска из-за слухов о повышении налогов. Несмотря на это, по сравнению с сентябрем 2023 спрос остался почти неизменным, а самыми популярными марками остаются Toyota, Renault и Skoda.

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