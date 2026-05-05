Заморозки существенно ударили по урожаю: что пострадало больше всего и чего ждать от цен

Апрельские заморозки в Украине уничтожили от 15-20% до около 50% урожая ранних косточковых культур, а также существенно повредили клубнику и спаржу. Из-за этого цены на абрикосы и черешню могут вырасти на 30-60%, но окончательная ситуация станет понятной ближе к середине мая.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии hromadske. Апрель этого года оказался нетипично холодным. Во многих регионах температура опускалась до -5...-7 градусов, причем такие показатели держались не несколько часов, а днями.

Именно в этот период растения входят в фазу активного развития, что делает их особенно уязвимыми к холоду. Даже защищенные культуры, в частности клубника в теплицах, подверглись негативному воздействию. По его словам, для нормальной вегетации необходимо поддерживать стабильные температурные условия, а резкие похолодания нарушают этот процесс. Наибольшие потери понесли:

клубника, как в открытом, так и в закрытом грунте;

косточковые деревья – абрикосы, сливы, персики, черешня;

ранний цвет яблонь;

спаржа, особенно ранние сорта.

По словам Гопки, из-за перепадов температур цвет, который формирует будущий плод, часто отмирает и опадает. В некоторых случаях это может негативно повлиять даже на состояние дерева в целом.

По оценкам экспертов отрасли, потери урожая косточковых культур могут составлять 15-20%. В то же время другие специалисты говорят о еще худших показателях. Как отмечает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в некоторых регионах потери могут достигать около 50% ранних косточковых культур.

Больше всего пострадали Закарпатье, южные и центральные области. В этих регионах заморозки пришлись именно на период цветения, что критично для формирования урожая.

Проблемы для аграриев не ограничиваются только апрельскими холодами. Часть культур уже испытала стресс из-за зимних морозов, когда температура местами опускалась до -30°C. Отмечается, что это особенно повлияло на чувствительные культуры, в частности голубику.

Кроме этого, неблагоприятные погодные условия влияют и на процесс опыления. Из-за холода пчелы остаются неактивными, ведь для эффективного опыления температура должна быть не ниже +15°C. Это создаёт дополнительные риски потери урожая даже после завершения заморозков.

Отдельно стоит отметить ситуацию со спаржей. По словам представительницы Института овощеводства и бахчеводства НААН Татьяны Ивченко, сезон 2026 года может принести сокращение урожая этой культуры минимум на треть.

Как она отмечает, настолько холодного апреля отрасль не видела более десятилетия. Больше всего пострадали ранние сорта, которые не удалось защитить даже специальными укрытиями. В результате сезон сбора урожая сместился с апреля на начало мая. Ситуацию осложняют и экономические факторы – снижение покупательной способности населения и последствия войны, из-за которых часть производства была потеряна или перенесена в другие регионы.

Пока аналитики осторожны в прогнозах, ведь окончательные потери урожая станут понятными только ближе к середине мая. Однако уже сейчас есть предпосылки для роста цен.

По словам Марчука, в случае значительных потерь абрикосов их стоимость может вырасти на 40-60% по сравнению с прошлым годом. Подобная ситуация ожидается и с черешней – ее цена может повыситься на 30-50%.

Как объясняют эксперты, на цены влияют не только погодные условия, но и рост затрат производителей, дорожают топливо, удобрения, средства защиты растений, а также логистика. Кроме того, дефицит украинской продукции традиционно компенсируется импортом, который является более дорогим. Гопка отмечает, что пока существенного влияния заморозков на цены еще не видно, однако окончательные тенденции станут понятными уже в ближайшие недели.

