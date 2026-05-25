Украинцев готовят к росту цен на популярный продукт: производители объяснили ситуацию

В этом году цены на мед нового урожая могут вырасти до 250-300 грн за килограмм. Главной причиной будущего подорожания являются значительные потери пчелосемей из-за боевых действий, неблагоприятных погодных условий и отсутствия господдержки.

Об этом заявил президент Союза пасечников Украины Сергей Гринев, сообщает"Суспільне". Согласно приведенным им данным в Украине зарегистрировано 65 тысяч пасек, где в целом содержится 2,9 млн пчелосемей, а больше всего пчел сосредоточено на Днепропетровщине, Винничине и Кировоградщине.

Что будет с медом

Несмотря на общее снижение объемов производства, Украина точно будет с медом и люди не останутся без этого продукта, а часть урожая даже пойдет на экспорт, уверен Сергей Гринев. Сейчас в мае как раз продолжается активный сбор рапсового меда, а следующей должна зацвести акация.

Несмотря на то, что конечную цену будут устанавливать именно пасечники, в профильном союзе прогнозируют, что в этом сезоне такие особенности:

средняя цена за килограмм продукта будет колебаться в пределах 250-300 грн ;

; в зависимости от объемов меда, которые удастся собрать в конкретных регионах, разница в цене на местах может составлять около 50 грн.

Почему в Украине дорожает мед

Война . Полномасштабное вторжение РФ привело к потере 20-30% пчелосемей.

. Полномасштабное вторжение РФ привело к потере 20-30% пчелосемей. Погода . В результате тяжелой зимы и неудачной зимовки было потеряно около 20% насекомых по всей стране, а холодная дождливая весна уменьшила объемы добычи некоторых видов меда.

. В результате тяжелой зимы и неудачной зимовки было потеряно около 20% насекомых по всей стране, а холодная дождливая весна уменьшила объемы добычи некоторых видов меда. Отсутствие государственной поддержки. Последний раз пчеловоды получали дотации от государства в 2021 году, поэтому с начала полномасштабного российского вторжения восстановление разрушенных пасек ложится на плечи самих фермеров – потеря каждой пчелосемьи (фактически, улья) наносит хозяйству не менее 5 тысяч гривен чистых убытков.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что апрель этого года оказался нетипично холодным – во многих регионах температура опускалась до -7 градусов, причем такие показатели держались не несколько часов, а днями. В результате весенних заморозков было уничтожено от 15-20% до около 50% урожая ранних косточковых, а также существенно повредили другие культуры.

