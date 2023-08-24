На рынках и в магазинах Украины перепишут цены: стоимость важного продукта пойдет вверх

Осенью в Украине могут подорожать яйца. Причина – рост цен на корм для кур. Впрочем, если страны Европы продолжат запрет на ввоз украинской агропродукции, ситуация может измениться – и стоимость яиц пойдет вниз.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отметил: 70% стоимости яйца – это комбикорм.

"Комбикорм – это кукуруза. Яйцо напрямую зависит в цене от того, какая будет цена урожая кукурузы: сколько соберут, как соберут. А в этом году урожай собирается на выросшем в цене дизеле – это точно ляжет в стоимость зерновых. То есть яйца в этом году подорожают", – объяснил эксперт.

Впрочем, на сколько именно поднимут цены, пока спрогнозировать сложно . Как и когда этот процесс начнется.

Подорожание может не произойти

С другой стороны, отмечает Пендзин, существует вероятность того, что яйца будут наоборот, дешеветь. Такое, по его словам, произойдет, если Европа продолжит запрет на ввоз украинской агропродукции.

"У нас общий объем производства яиц больше, чем нужно для внутреннего потребления. Поэтому мы достаточно много экспортировали в Европу. И если европейцы в очередной раз начнут закрываться, цены могут упасть. У нас уже были периоды, когда неожиданно, яйца очень дешевели – потому что европейцы закрывались, и внутри страны резко увеличивалось предложение. Как следствие – цены на на яйца очень сильно падали", – объяснил эксперт.

Пока яйца дешевеют

В настоящее же время яйца дешевеют. При чем, значительно. По данным "Минфина", 24 августа десяток яиц "Квочка" стоил в среднем 45 грн, что более чем на 10 грн ниже, по сравнению со средней ценой июля в 55,05 грн. Цены в магазинах:

Auchan – 46 грн/десяток;

Novus – 43,99 грн/десяток.

Подешевели и яйца "Ясенсвит". Сейчас они стоят в среднем 45,34 грн/десяток. Это почти на 13 грн меньше, чем в июле. Цены в супермаркетах:

Auchan – 43,5 грн/десяток;

Novus – 45,99 грн/десяток;

Varus – 45,8 грн/десяток;

Megamarket – 46,07 грн/десяток.

Сахар и подсолнечное масло также подорожают

Подорожает, по словам Пендзина, и сахар. Впрочем, рост цен будет незначительным и составит 2-3%.

"Сахароварение у нас заканчивается в ноябре – тогда будет новый урожай. До ноября же мы доедаем урожай прошлого года. То есть сахар вырастет в цене, потому что растет стоимость его хранения. Однако этот рост не будет критическим – 2-3%", – прогнозирует эксперт.

На столько же, по его словам, вырастет и стоимость подсолнечного масла. Впрочем, подчеркнул он, ситуация с этим продуктом в значительной степени зависит от возобновления действия "зернового коридора".

Дело в том, объясняет экономист, что, с одной стороны, производство масла в Украине сократилось. Но с другой – из всего производимого в стране объема этого продукта на внутренний рынок поступает лишь около 7%, а все остальное идет на экспорт. Т. е., если "зерновой коридор" не будет разблокирован, ожидать роста цен на масло, вероятно, не стоит.

"С экспортом сейчас есть проблемы. Поэтому масла на рынке сейчас достаточно даже при снижении производства", – резюмировал экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля 2022 года по июль 2023-го – еда в Украине подорожала на 12,8%. При этом некоторые продукты подорожали очень значительно – более чем на 50%, а некоторые вообще подешевели – что свидетельствует о неоднородной ситуации в разных сегментах рынка.

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