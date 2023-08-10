В Украине переписали цены на еду: топ-5 продуктов, которые подорожали больше всего

За год – с июля 2022 года по июль-2023 – еда в Украине подорожала на 12,8%. Что ненамного, но превышает общий уровень инфляции в 11,3%. При этом некоторые продукты подорожали очень значительно – более чем на 50%, а некоторые вообще подешевели – что свидетельствует о неоднородной ситуации в разных сегментах рынка.

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Такие данные обнародовал Госстат. Согласно его информации, в топ-5 продуктов по росту цен вошли:

Яйца.

Цена на них выросла на 56,4%. По состоянию же на 10 августа они стоят в среднм 46-51 грн за десяток.

Фрукты.

Они подорожали на 25,1%. Сейчас же, к примеру, яблоки стоят в среднем 37 грн/кг, апельсины – 80-89 грн/кг, бананы – 43 грн/кг.

Мясо и мясопродукты.

На эту группу товаров цены повысились на 22,3%. 10 августа же, в частности, свиная грудинка стоит в среднем 180 грн/кг, куриное филе – 146 грн/кг, вареная колбаса – около 300 грн/кг.

Рыба и продукты из рыбы.

Рост цен составил 17,9%. Сейчас же, к примеру, живой карп стоит в среднем около 160 грн/кг, слабосоленая сельдь – 150 грн/кг, свежемороженная скумбрия – около 130 грн/кг.

Сыр и творог.

Эта группа продуктов подорожала на 13%. В настоящее время, в частности, сыр твердый 45% стоит в среднем около 350 грн/кг.

Как подорожали другие продукты

Масло – 12,7%.

Молоко – 10,6%.

Сахар – 10,1%.

Хлеб – 9,7%.

Макаронные изделия – 4,5%.

Овощи – 2,6%.

Хлебопродукты – 0,9%.

Что подешевело

Впрочем, кое-что и подешевело. Речь о подсолнечном масле, которое сбросило в цене 6,3%.

Дефицита еды не будет



В то же время, в Кабмине заявили, что дефицит продовольствия Украине не грозит. Более того, урожая 2023 года хватит не только на удовлетворение внутренних потребностей страны, но и на продажу за границу.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в настоящее время украинские аграрии уже намолотили 16,6 млн тонн зерна. Лидерами являются две южные области:

Николаевская;

Одесская.

"За этими цифрами в миллионы тонн зерна стоит ежедневный тяжелый труд десятков тысяч человек, часто рискующих своей жизнью. [Но] Мы уже ясно понимаем, что продовольствия хватит и для внутренних нужд Украины, и на экспорт", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам члена аграрного комитета Верховной Рады Дмитрия Соломчука, в ближайшие месяцы украинцам не стоит бояться повышения цен на продовольствие. В частности, хлебобулочные и молочные товары не будут дорожать по крайней мере до зимы.

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