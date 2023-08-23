Украинцам пересчитают цены на ключевые продукты: чего ожидать уже осенью

В начале осени украинцев ожидает изменение цен на продукты питания. Причем как в сторону их удешевления, так и подорожания. К примеру, на картофель цены будут снижаться, а на сахар и подсолнечное масло – расти.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. При этом он подчеркнул: ввиду войны делать какие-либо прогнозы очень сложно, ведь все может измениться в любой момент.

"На сегодняшний момент делать какие-то прогнозы очень трудно. Потому что есть непредсказуемый фактор, связанный с безопасностью и боевыми действиями. Мы вот говорим сейчас, а завтра, к примеру, какая-нибудь беда прилетит в, скажем, несколько больших элеваторов – и будем иметь проблемы со снабжением. Поэтому прогнозировать тяжело", – объяснил экономист.

Что будет с ценами на овощи

Если же все-таки пытаться делать прогнозы, то можно ожидать, что цены на картофель в сентябре будут самыми низкими за 2023 год, говорит Пендзин. По его словам, в начале осени стоит ожидать стоимости этого овоща на уровне 6,5-7 грн/кг. Ныне же, отметим, картофель стоит 11,9 грн/кг.

Падение до минимальных показателей ожидает и другие овощи борщевого набора, отмечает экономист. К ним, в частности, относятся: капуста, морковь, лук, свекла.

А вот на помидоры и огурцы, замечает Пендзин, цены подрастут. Впрочем, это подорожание будет практически незаметным и, по его словам, не превысит 5%.

Причина же этого, по его словам, заключается в том, что сезон этих овощей подходит к концу. "Они просто уже будут заканчиваться", – рассказывает эксперт.

В целом же, констатирует он, многое будет зависеть от погоды. Так, "если будет тепло и сентябрь будет традиционным у нас продолжением лета, то и цены будут летние".

Сахар и масло подорожают

А вот цены на сахар, по словам Пендзина, немного подрастут. Впрочем, как и с огурцами и помидорами, подорожание значительным не будет и составит 2-3%.

"Сахароварение у нас заканчивается в ноябре – тогда будет новый урожай. До ноября же мы доедаем урожай прошлого года. То есть сахар вырастет в цене, потому что растет стоимость его хранения. Однако этот рост не будет критическим – 2-3%", – прогнозирует эксперт.

На столько же, по его словам, вырастет и стоимость подсолнечного масла. Впрочем, подчеркнул он, ситуация с этим продуктом в значительной степени зависит от возобновления действия "зернового коридора".

Дело в том, объясняет экономист, что, с одной стороны, производство масла в Украине сократилось. Но с другой – из всего производимого в стране объема этого продукта на внутренний рынок поступает лишь около 7%, а все остальное идет на экспорт. Т. е., если "зерновой коридор" не будет разблокирован, ожидать роста цен на масло, вероятно, не стоит.

"С экспортом сейчас есть проблемы. Поэтому масла на рынке сейчас достаточно даже при снижении производства", – резюмировал экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля 2022 года по июль 2023-го – еда в Украине подорожала на 12,8%. При этом некоторые продукты подорожали очень значительно – более чем на 50%, а некоторые вообще подешевели – что свидетельствует о неоднородной ситуации в разных сегментах рынка.

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