Украинцам раздадут по 19 тыс. грн на отопление: кто получит выплату и как подать заявку

Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременную помощь в размере 19 400 гривен на период отопительного сезона, а в целом на программу было выделено 7,4 млрд гривен международной помощи. Заявление украинцам необходимо подать до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦНАП или местные органы власти, а деньги можно получить на банковский счет или через "Укрпочту".

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. По его словам, часть средств предоставили ЮНИСЕФ и Украинский Красный Крест через Гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Кто сможет получить 19 400 гривен

Помощь предусмотрена в первую очередь для семей и людей, находящихся в наиболее сложных жизненных обстоятельствах. В частности, деньги смогут получить:

люди с инвалидностью;

одинокие пенсионеры;

внутренне перемещенные лица;

получатели жилищных субсидий;

многодетные семьи;

приемные семьи;

одинокие матери;

семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью;

детские дома семейного типа;

патронатные семьи.

Программа охватывает сразу несколько категорий украинцев, для которых расходы на отопление и подготовку жилья к холодам могут стать особенно ощутимой финансовой нагрузкой. При этом ключевым условием является проживание в прифронтовых общинах, ведь программа направлена именно на поддержку населения территорий, которые больше всего страдают от последствий войны.

Зачем выплачивают деньги перед зимой

Отопительный сезон традиционно является одним из самых затратных периодов для украинских семей. Помимо непосредственной оплаты коммунальных услуг, людям приходится тратиться на топливо, обогрев дома, утепление и другие необходимые вещи.

Для жителей прифронтовых территорий ситуация еще сложнее. Из-за боевых действий часть населенных пунктов сталкивается с повреждением энергетической и коммунальной инфраструктуры, перебоями с электроснабжением, отоплением и водоснабжением. Именно поэтому единовременная выплата в размере 19 400 гривен должна помочь наиболее уязвимым семьям подготовиться к холодному периоду и покрыть часть необходимых расходов.

Финансирование помощи осуществляется за счет средств, привлеченных от международных гуманитарных организаций. Всего правительство привлекло 7,4 млрд гривен. Часть финансирования поступила от ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста. Средства направляются через Гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Как подать заявление на выплату

Украинцам, соответствующим критериям программы, необходимо подать заявление на получение помощи. Сделать это можно до 30 октября. Для оформления предусмотрено несколько способов, в частности, можно обратиться:

в органы Пенсионного фонда Украины;

через ЦНАП;

в местные органы власти.

После назначения помощи деньги можно будет получить одним из предусмотренных способов — на банковский счет или через "Укрпочту". Поэтому людям, относящимся к определенным категориям и проживающим в прифронтовых общинах, не стоит откладывать оформление помощи до последних дней.

До какого числа можно обратиться

Конечный срок подачи заявления — 30 октября. После этой даты оформить выплату по этой программе может быть уже невозможно, поэтому потенциальным получателям следует заранее проверить свое право на помощь и обратиться в соответствующее учреждение.

В масштабах страны программа является одной из крупнейших целевых выплат в преддверии отопительного сезона. Более380 тысяч семей должны получить по 19 400 гривен единовременно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Украины продлило программу помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на шесть месяцев — до 4 марта 2027 года. При этом количество периодов, в течение которых можно получать такую помощь, увеличили с пяти до шести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!