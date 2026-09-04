Правительство Украины приняло решение касательно ВПЛ: объявлены новые сроки выплат

Правительство Украины продлило программу помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПО) еще на шесть месяцев – до 4 марта 2027 года. В то же время количество периодов, в течение которых можно получать такую помощь, увеличено с пяти до шести.

Видео дня

О решении сообщило Министерство социальной политики Украины. Речь идет именно о тех переселенцах, которые соответствуют установленным критериям для получения помощи.

Для детей ВПО из семей, соответствующих условиям программы, выплаты продлят автоматически. Подавать новое заявление родителям не нужно.

Что означает продление выплат

Помощь на проживание – это государственная денежная поддержка для ВПО, которая призвана компенсировать часть расходов людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. В 2026 году базовый размер помощи на проживание ВПО не изменился:

2000 грн в месяц – на каждого взрослого;

в месяц – на каждого взрослого; 3000 грн в месяц – на каждого ребенка до 18 лет и человека с инвалидностью.

Однако ранее правила предусматривали возможность получения выплат в течение пяти шестимесячных периодов. Теперь правительство увеличило максимальное количество таких периодов до шести.

То есть для человека, имеющего право на помощь и продолжающего соответствовать критериям программы, выплаты не должны прекратиться только потому, что он уже получал их в течение предыдущих пяти периодов.

В то же время само по себе увеличение количества периодов не означает, что все ВПО автоматически будут получать деньги. Право на помощь, как и раньше, зависит от условий программы и соответствия установленным критериям.

Правительство готовит более широкий пакет поддержки ВПО

Параллельно Кабинет Министров работает над другими решениями для переселенцев. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий после встречи с народными депутатами, посвященной усилению поддержки ВПО.

По его словам, министерствам поручили безотлагательно подготовить правительственный пакет решений и детальный финансовый расчет для его реализации. После этого наработки должны согласовать с народными депутатами.

Одна из главных тем – жилье для людей, которые из-за войны потеряли возможность проживать в своих домах. В частности, обсуждается создание так называемого "единого жилищного окна". Идея заключается в том, чтобы человеку не приходилось отдельно проходить сложные процедуры для каждой из доступных жилищных программ.

По задумке, переселенец один раз обращается к государству, после чего получает информацию обо всех доступных ему вариантах. Среди них могут быть:

помощь с частной арендой;

социальное арендное жилье;

другие программы жилищной поддержки;

компенсация за разрушенное жилье.

То есть государство хочет объединить информацию о различных возможностях в одну систему, чтобы человек мог сразу понять, на какую помощь он может претендовать. Важно, однако, что "единое жилищное окно" пока является лишь концепцией, а не уже запущенной программой.

Еще один вопрос – места временного проживания для ВПО. По словам Корецкого, сейчас таких мест насчитывается около 78 тысяч. Правительство планирует систематизировать информацию о них и выяснить, сколько мест фактически доступны для заселения и пригодны ли они для проживания семей.

Особое внимание должны уделить потребностям маломобильных людей. "Нам необходимо оперативно получить полное и четкое понимание – сколько мест реально доступны и действительно ли они пригодны для проживания семей, в том числе маломобильных людей", – заявил Корецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, ВПО могут вернуть часть уплаченного налога за аренду жилья, если у них есть письменный договор, подтверждение оплаты и нет пригодного для проживания жилья в собственности. За расходы 2025 года декларацию на налоговую скидку можно подать до 31 декабря 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!