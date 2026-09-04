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Правительство Украины приняло решение касательно ВПЛ: объявлены новые сроки выплат

Ксения Капустинская
Личные финансы
3 минуты
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Купюра гривни в кошельке. Иллюстрация
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Правительство Украины продлило программу помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПО) еще на шесть месяцев – до 4 марта 2027 года. В то же время количество периодов, в течение которых можно получать такую помощь, увеличено с пяти до шести.

О решении сообщило Министерство социальной политики Украины. Речь идет именно о тех переселенцах, которые соответствуют установленным критериям для получения помощи.

Для детей ВПО из семей, соответствующих условиям программы, выплаты продлят автоматически. Подавать новое заявление родителям не нужно.

Заявление Минсоцполитики о продлении помощи ВПО

Что означает продление выплат

Помощь на проживание – это государственная денежная поддержка для ВПО, которая призвана компенсировать часть расходов людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. В 2026 году базовый размер помощи на проживание ВПО не изменился:

  • 2000 грн в месяц – на каждого взрослого;
  • 3000 грн в месяц – на каждого ребенка до 18 лет и человека с инвалидностью.

Однако ранее правила предусматривали возможность получения выплат в течение пяти шестимесячных периодов. Теперь правительство увеличило максимальное количество таких периодов до шести.

То есть для человека, имеющего право на помощь и продолжающего соответствовать критериям программы, выплаты не должны прекратиться только потому, что он уже получал их в течение предыдущих пяти периодов.

В то же время само по себе увеличение количества периодов не означает, что все ВПО автоматически будут получать деньги. Право на помощь, как и раньше, зависит от условий программы и соответствия установленным критериям.

Правительство готовит более широкий пакет поддержки ВПО

Параллельно Кабинет Министров работает над другими решениями для переселенцев. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий после встречи с народными депутатами, посвященной усилению поддержки ВПО.

Пост Корецкого об изменениях в помощи ВПО

По его словам, министерствам поручили безотлагательно подготовить правительственный пакет решений и детальный финансовый расчет для его реализации. После этого наработки должны согласовать с народными депутатами.

Одна из главных тем – жилье для людей, которые из-за войны потеряли возможность проживать в своих домах. В частности, обсуждается создание так называемого "единого жилищного окна". Идея заключается в том, чтобы человеку не приходилось отдельно проходить сложные процедуры для каждой из доступных жилищных программ.

По задумке, переселенец один раз обращается к государству, после чего получает информацию обо всех доступных ему вариантах. Среди них могут быть:

  • помощь с частной арендой;
  • социальное арендное жилье;
  • другие программы жилищной поддержки;
  • компенсация за разрушенное жилье.

То есть государство хочет объединить информацию о различных возможностях в одну систему, чтобы человек мог сразу понять, на какую помощь он может претендовать. Важно, однако, что "единое жилищное окно" пока является лишь концепцией, а не уже запущенной программой.

Еще один вопрос – места временного проживания для ВПО. По словам Корецкого, сейчас таких мест насчитывается около 78 тысяч. Правительство планирует систематизировать информацию о них и выяснить, сколько мест фактически доступны для заселения и пригодны ли они для проживания семей.

Особое внимание должны уделить потребностям маломобильных людей. "Нам необходимо оперативно получить полное и четкое понимание – сколько мест реально доступны и действительно ли они пригодны для проживания семей, в том числе маломобильных людей", – заявил Корецкий.

Как сообщал OBOZ.UA, ВПО могут вернуть часть уплаченного налога за аренду жилья, если у них есть письменный договор, подтверждение оплаты и нет пригодного для проживания жилья в собственности. За расходы 2025 года декларацию на налоговую скидку можно подать до 31 декабря 2026 года.

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