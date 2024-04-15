Украинцам будут платить за покупку отечественных товаров: Минэкономики и Mastercard подписали документ

Минэкономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве – в рамках реализации политики "Сделано в Украине". По этой программе люди будут получать кешбэк за покупку некоторых видов отечественной продукции и оплату услуг.

О подписании меморандума сообщили в самом министерстве. Там отметили: сотрудничество предусматривет поддержку малого и среднего бизнеса – "в том числе по совершенствованию цифровых процессов ведения бизнеса". А кроме того:

"экспертное и технологическое партнерство по реализации программы национального кэшбека на украинские товары";

поддержку коммуникационных кампаний Минэкономики для малых и средних предприятий с целью повышения их конкурентоспособности.

"Государственная политика "Сделано в Украине" направлена на поддержку предпринимателей, на предоставление им возможности развиваться через различные правительственные программы. А также стимулирование спроса на отечественную продукцию и услуги внутри страны и за ее пределами", – говорится в сообщении.

На что украинцам разрешат тратить деньги

Ранее же заместитель министра экономики Надежда Бигун сообщила, что анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа "Покупай украинское" будет работать по принципу "ковидной тысячи" – когда украинцы получали выплату за вакцинацию. Потратить же деньги можно будет на четко определенный круг позиций – все те же товары украинских производителей.

"Кешбек будут начислять, когда ты покупаешь в розничных точках продаж товары "Сделано в Украине". Кешбек будет аккумулироваться на специальную карточку, эти средства можно будет потратить на такие же товары от украинских производителей. Так каждый из нас будет ощущать свое конкретное влияние на экономику", – говорится в сообщении.

Сам же Зеленский, анонсируя ранее программу, объяснил, что целью является поддержка украинского бизнеса и экономики в целом. "Чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине", – отметил президент.

При этом, предполагается, что латформа "Сделано в Украине" будет включать и другие инициативы. В частности:

государственные гранты, кредиты;

стимулирование производства и спроса;

помощь бизнесу на внешних рынках.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Кабинет министров разрешил властям Харькова и области освобождать бизнес от налогов – ради снижения налоговой нагрузки на него в условиях постоянного российских террора. Речь о трех налогах: едином налоге, арендной плате и плате за имущество.

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