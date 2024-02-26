Украинцам будут платить кешбэк от государства: Зеленский объявил о новой программе 'Покупай украинское'

В Украине запускают программу "Покупай украинское", а также платформу "Сделано в Украине" и соответствующую торговую марку. Предполагается, что в итоге украинцы смогут получать кешбэк за покупку некоторых видов отечественной продукции и оплату услуг. Компенсация будет поступать на специальную карточку. Какие именно товары и услуги войдут в программу, пока не известно.

О старте программы сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Сделано в Украине". По его словам, конкретные шаги уже разрабатываются в правительстве, в частности, программа кешбэка, по которой граждане Украины смогут получать компенсацию части оплаты за товары и услуги, произведенные в Украине.

"За покупку определенных типов производимых в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат средств на специальную карточку", – сказал Зеленский. Он прогнозирует, что программа может быть запущена уже в 2024 году.

Президент объяснил, что целью является поддержка украинского бизнеса и экономики в целом. "Чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине", – отметил Зеленский.

Платформа "Сделано в Украине" будет включать и другие инициативы. В частности:

государственные гранты, кредиты;

стимулирование производства и спроса;

помощь бизнесу на внешних рынках.

"Первое: платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой для прямого диалога государства и предпринимателей. Второе: мы должны сделать все возможное, чтобы больше украинских предприятий смогли сохранить и масштабировать свою работу. Я поручил Кабинету министров Украины разработать несколько практических шагов. И третье: должны согласовать абсолютно современный моральный договор между обществом и бизнесом, между государством и бизнесом", – резюмировал Зеленский.

Помощь бизнесу: Кабмин готовит пять новых инструментов

О деталях программы также рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, правительство планирует задействовать пять инструментов помощи отечественному товаропроизводителю:

1. Публичные закупки.

"Будем расширять перечень категорий товаров, закупаемых у локального производителя. В частности, речь идет о расширении локализации на оборонные закупки", – отметил премьер-министр.

2. Компенсации.

В госбюджет на 2024 год заложен 1 млрд грн на компенсацию средств за приобретенную сельхозтехнику отечественного производства. Правительство планирует распространить такой же механизм на всю технику, произведенную в Украине.

3. Адаптация действующих госпрограмм.

Все программы поддержки бизнеса адаптируют под цели платформы "Сделано в Украине". Например:

по программе єВідновлення почти 44 тыс. украинских семей будут нуждаться в строительных материалах и их будут стимулировать покупать именно отечественную продукцию;

по программе кредитования бизнеса "5-7-9" правительство будет делать ставку на инвестиционный компонент, в частности финансирование приобретения основных средств для украинских производителей.

4. Гранты єРобота.

"Это поддержка малого и среднего бизнеса. Возможность стимулировать переработку и аграрный сектор", – отметил Шмыгаль.

5. Стимулирование потребительского спроса.

Правительство уже приняло постановление о продвижении товаров украинского производства. Утвержден знак маркировки бренда "Сделано", который выделит товары, произведенные в Украине. "Суммарный прогнозируемый эффект роста потребительского спроса – это +0,14% к ВВП, это более 22 тыс. новых рабочих мест, это более 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет", – подсчитали в правительстве.

Торговая марка "Сделано в Украине": какой логотип и кто сможет пользоваться

Правительство уже утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине. Логотип содержит стилизованный штрих-код и надпись "Сделано в Украине".

Торговую марку сможет бесплатно использовать бизнес, общественные организации и госучреждения, говорится в постановлении правительства, утвержденном 23 февраля. Государственный бренд поможет выделить товары, произведенные в Украине, среди других подобных товаров в обращении, а также популяризировать товары украинского производства и стимулировать внутренний спрос на них, считают в Кабмине.

После утверждения логотипа Министерство экономики должно обеспечить подачу заявки на государственную регистрацию торговой марки. Также планируется разработать брендбук на основе логотипа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили новый механизм коммуникации с предпринимателями – Всеукраинскую экономическую платформу. На ней будет представлено все сообщество украинского бизнеса, заявлял Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!