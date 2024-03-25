Украинцам будут платить за покупку отечественных товаров: на что разрешат тратить деньги

Анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа "Покупай украинское", в рамках которой люди будут получать кешбэк за покупку некоторых видов отечественной продукции и оплату услуг, будет работать по принципу "ковидной тысячи" – когда украинцы получали выплату за вакцинацию. Потратить же деньги можно будет на четко определенный круг позиций – все те же товары украинских производителей.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун. Она отметила: деньги будут насчитываться на специальную карту, которую нужно будет оформить в одном из банков-партнеров.

"Кешбек будут начислять, когда ты покупаешь в розничных точках продаж товары "Сделано в Украине". Кешбек будет аккумулироваться на специальную карточку, эти средства можно будет потратить на такие же товары от украинских производителей. Так каждый из нас будет ощущать свое конкретное влияние на экономику", – говорится в сообщении.

В целом же, подчеркнула она, алгоритм начисления кешбэка уже отработан. Сделано это было во время пандемии COVID-19, когда за вакцинацию гражданам насчитывали так называемую "ковидную тысячу".

Более того, отметила Бигун, после начала полномасштабной войны систему дорабатывали. В частности, в рамках реализации программ:

"єПідтримка";

"єВідновлення".

Зачем вводить программу

Сам же Зеленский, анонсируя ранее программу, объяснил, что целью является поддержка украинского бизнеса и экономики в целом. "Чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине", – отметил президент.

При этом, предполагается, что латформа "Сделано в Украине" будет включать и другие инициативы. В частности:

государственные гранты, кредиты;

стимулирование производства и спроса;

помощь бизнесу на внешних рынках.

Со своей стороны, правительство уже утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине. Логотип содержит стилизованный штрих-код и надпись "Сделано в Украине".

Торговую марку сможет бесплатно использовать бизнес, общественные организации и госучреждения, говорится в постановлении правительства, утвержденном 23 февраля. Государственный бренд поможет выделить товары, произведенные в Украине, среди других подобных товаров в обращении, а также популяризировать товары украинского производства и стимулировать внутренний спрос на них, считают в Кабмине.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили новый механизм коммуникации с предпринимателями – Всеукраинскую экономическую платформу. На ней будет представлено все сообщество украинского бизнеса, заявлял Зеленский.

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