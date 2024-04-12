Кабмин разрешил бизнесу не платить часть налогов: кого касается

Кабинет министров разрешил властям Харькова и области освобождать бизнес от налогов – ради снижения налоговой нагрузки на него в условиях постоянного российских террора. Речь о трех налогах: едином налоге, арендной плате и плате за имущество.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: недополученные доходы будут компенсированы из государственного бюджета.

"Решением правительства мы сегодня разрешили местным властям освобождать бизнес от местных налогов. Это три налога: единый налог, арендная плата и плата за имущество. ... Это касается Харькова, но и для всех других территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом", – говорится в сообщении.

В свою очередь, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил: решение касается бизнеса, который продолжает работу в Харьковской области. А также заверил: это поможет "адаптировать процессы к сегодняшним реалиям и развить экономический потенциал области".

"Предприниматели Харьковщины будут освобождены от уплаты некоторых налогов и сборов. ... Представителям бизнеса в полномасштабной российско-украинской войне отведена важная роль: сохранение рабочих мест, создание новых, обеспечение общественных потребностей и наполнение бюджета для борьбы с врагом", – сказал он.

Части "ФОПов" разрешили не платить единый налог

В то же время, объяснили в Государственной налоговой службе, физические лица-предприниматели ("ФОПы") первой и второй групп, не имеющие в подчинении людей, а также мобилизованные во время действия военного положения, могут не платить налог с дохода физических лиц (НДФЛ). А кроме того:

единый налог;

единый социальный взнос.

Чтобы получить освобождение от этого обязательства, необходимо собрать и представить пакет документов. Причем уже после демобилизации.

Для этого в течение 10 дней после демобилизации (или в течение 10 дней после окончания реабилитации, если демобилизованный находился на лечении) в орган доходов и сборов по месту налоговой регистрации подаются:

заявление самозанятого лица;

копия военного билета или иного документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве на военную службу во время мобилизации.

Если демобилизованный "ФОП" находится на реабилитации после выполнения боевого задания, соответствующие документы он может подать в течение 10 дней после окончания лечения.

Следует отметить, что на период действия военного положения в Украине призыв на военную службу является официальным основанием невозможности выполнения налогоплательщиком-физическим лицом своих обязанностей (п.п. 69.1 п. 69 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" НКУ, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 29.07.2022 (№ 225).

А если "ФОП" не имеет возможности подать такое заявление и соответствующие документы или их копии в определенные сроки, тогда он подает их одновременно с возможностью выполнения налоговых обязанностей (например, регистрации налоговой накладной, представления отчетности, уплаты невыполненного налогового обязательства), но не позднее 60 календарных дней с первого дня месяца, следующего за месяцем обновления таких возможностей.

Если контролирующий орган примет решение о невозможности своевременного выполнения "ФОПом" налогового долга, к нему не будут применять ни одну предусмотренную законом ответственность (абзац 14 п.п. 69.1 п. 69 подраздел 10 разд. ХХ "Переходные положения" НКУ).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, владельцы относительно больших квартир и домов должны уплатить налоги на недвижимость. Максимальный размер налога составляет 100,5 грн за каждый "лишний" квадратный метр, но плата взымается только за площадь, превышающую установленные нормы для квартир (60 кв.м) и домов (120 кв.м).

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