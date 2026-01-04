У украинцев в супермаркетах отказываются принимать гривни определенных номиналов: куда обращаться

Отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. Поэтому даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.

Об этом рассказали эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили:

Покупатели имеют право рассчитываться банкнотами и монетами любого номинала без исключений,

Именно на кассиров возлагается обязанность самостоятельно следить за наличием необходимой суммы для сдачи.

"Проблема отсутствия сдачи – не ваша ответственность, а кассира. Если кассир продолжает утверждать обратное, следует обращаться к администрации магазина и указывать, что кассир пытается переложить свои обязанности на покупателя", – пояснили эксперты.

При этом подчеркивается: также следует жаловаться на кассиров, если те принуждают к размену крупной банкноты в другом месте. Ведь это является таким же неправомерным перекладыванием обязанностей на покупателя, как и отказ выдавать сдачу из-за отсутствия купюр.

Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров

В то же время, сообщили в Госпродпотребслужбе, украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны производить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ от этого является нарушением законодательства. Там отметили:

товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки;

если продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.

Обмен товара производится, если он не использовался, а кроме того, сохранены:

Его товарный вид.

Потребительские свойства.

Пломбы.

Ярлыки.

Расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах могут использовать весы, которые не прошли поверку. Целью таких действий может быть обвешивание покупателей. Однако подобная практика является прямым нарушением потребительских прав, а потому сами покупатели имеют право жаловаться на такие заведения.

