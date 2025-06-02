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Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров: на что следует обращать внимание при проведении акций

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров

Украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны проводить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только, если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ же от этого является нарушение законодательства.

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Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили:

  • Товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки.
  • Если же продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.

При этом подчеркивается: обмен товара качества производится, если он не использовался. А кроме того, сохранены:

  • Его товарный вид.
  • Потребительские свойства.
  • Пломбы.
  • Ярлыки.
  • Расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

"Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен. ... Отметка... "Акционный товар возврату и обмену не подлежит"... противоречит нормам действующего законодательства", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, если права потребителя были нарушены и торговое заведение отказывается удовлетворять требования в соответствии с действующим законодательством, на него следует жаловаться. Обращения нужно направлять в:

Супермаркеты , магазины и другие торговые заведения обязаны проводить обмен непродовольственных товаров

Какие товары не получится обменять

Впрочем, подчеркивается, в обмене ряда товаров супермаркеты, магазины и другие торговые заведения могут отказать на законных основаниях. Дело в том, что согласно постановлению Кабмина от 19.03.1994 г. №172, определенные позиции обмену не подлежат. Среди них:

  • Фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага.
  • Парфюмерно-косметические изделия.
  • Перьево-пуховые изделия.
  • Детские игрушки мягкие.
  • Зубные щетки зубные.
  • Аппараты для бритья.
  • Расчески, расчески и щетки массажные.
  • Ткани.
  • Белье нательное.
  • Белье постельное.
  • Чулочно-носочные изделия.
  • Товары в аэрозольной упаковке.
  • Товары для младенцев – пеленки, соски, бутылочки для кормления и т.д.
  • Инструменты для маникюра, педикюра – ножницы, пилочки и т.д.
Какие товары не получится обменять в супермаркете

Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверку. Однако это является нарушением прав потребителя, поэтому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.

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