Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров: на что следует обращать внимание при проведении акций
Украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны проводить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только, если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ же от этого является нарушение законодательства.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе. Там отметили:
- Товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки.
- Если же продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.
При этом подчеркивается: обмен товара качества производится, если он не использовался. А кроме того, сохранены:
- Его товарный вид.
- Потребительские свойства.
- Пломбы.
- Ярлыки.
- Расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.
"Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен. ... Отметка... "Акционный товар возврату и обмену не подлежит"... противоречит нормам действующего законодательства", – говорится в сообщении.
В то же время, отмечается, если права потребителя были нарушены и торговое заведение отказывается удовлетворять требования в соответствии с действующим законодательством, на него следует жаловаться. Обращения нужно направлять в:
Какие товары не получится обменять
Впрочем, подчеркивается, в обмене ряда товаров супермаркеты, магазины и другие торговые заведения могут отказать на законных основаниях. Дело в том, что согласно постановлению Кабмина от 19.03.1994 г. №172, определенные позиции обмену не подлежат. Среди них:
- Фотопленки, фотопластинки, фотографическая бумага.
- Парфюмерно-косметические изделия.
- Перьево-пуховые изделия.
- Детские игрушки мягкие.
- Зубные щетки зубные.
- Аппараты для бритья.
- Расчески, расчески и щетки массажные.
- Ткани.
- Белье нательное.
- Белье постельное.
- Чулочно-носочные изделия.
- Товары в аэрозольной упаковке.
- Товары для младенцев – пеленки, соски, бутылочки для кормления и т.д.
- Инструменты для маникюра, педикюра – ножницы, пилочки и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA, также в супермаркетах и других заведениях торговли могут обвешивать своих покупателей – используя весы, которые не прошли поверку. Однако это является нарушением прав потребителя, поэтому покупатели могут обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу или в суд.
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