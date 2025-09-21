Украинцев обманывают в супермаркетах: как не потерять деньги

В торговых заведениях – в частности, супермаркетах – могут использовать весы, которые не прошли поверку. Целью таких действий может быть обвешивание покупателей. Однако подобная практика является прямым нарушением потребительских прав, а потому сами покупатели имеют право жаловаться на такие заведения.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили, что с жалобой можно обращаться в:

Госпродпотребслужбу.

Суд.

При этом подчеркивается: покупая товар на вес, следует обращать внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Ведь в противном случае покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки.

Что делать, если обманывают на рынке

Вместе с тем, отмечается, если продукция реализуется на рынке, покупатель имеет право обратиться к администрации и требовать предоставления весов или других средств для проверки количества. Ведь правила торговли прямо обязывают рыночную администрацию обеспечивать продавцов необходимой измерительной техникой.

"Если вам не подтвердили исправность измерительного прибора, вы можете обратиться в соответствующие органы. Так как ваши права потребителя нарушены", – резюмировали специалисты.

Что запрещено делать охранникам

Эксперты из организации "Защита прав потребителей" рассказали, что в супермаркетах и магазинах охранники часто работают не напрямую, а через сторонние охранные фирмы. Соответственно, они:

не являются сотрудниками самих торговых точек;

не имеют законного права требовать от покупателей компенсацию за поврежденный товар.

"Охранники не имеют права указывать, что делать с товаром. В таких случаях нужно обращаться в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: если охранник настаивает на оплате, покупателю следует настаивать на просмотре записей с камер видеонаблюдения. Это нужно для того, чтобы доказать свою невиновность.

Впрочем, признают специалисты, это не всегда дает нужный результат. Поэтому в таком случае лучше вызвать полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинские супермаркеты и магазины активно используют акционные скидки, чтобы привлечь больше покупателей. Однако стоит быть предельно внимательным – ведь нередко торговые точки указывают на ценнике одну цену, а на кассе пробивают совсем другую.

