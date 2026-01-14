Танкеры с российской нефтью простаивают в море: цены на кремлевское черное золото снижаются ежедневно

По меньшей мере 12 танкеров с российской нефтью Urals уже несколько недель и месяцев простаивают у побережья Омана и в Аравийском море из-за задержек с разгрузкой и сокращения спроса со стороны Индии. На фоне санкций США, переориентации поставок на более длинные маршруты в Китай и падения цен доходы России от морского экспорта нефти опустились до минимума с начала полномасштабной войны.

Аналитики отмечают, что такая ситуация стала беспрецедентной для российской нефтяной отрасли с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Формально нефть продолжает добываться и загружаться на суда, однако ключевая проблема заключается уже не в логистике, а в поиске покупателей. Еще летом прошлого года около 80% танкеров, выходивших из арктического порта Мурманск, направлялись в Индию или Сирию. Именно индийский рынок после отказа Европы стал для Москвы главным спасением, позволив продавать нефть со скидками, но в больших объемах.

Впрочем, ситуация кардинально изменилась. Сирийское направление фактически исчезло после падения режима Башара Асада, а индийские покупатели все чаще отказываются от российских баррелей из-за рисков вторичных санкций США. Особенно осторожно Индия относится к нефти от компаний, находящихся под прямыми ограничениями, в частности "Газпром нефти" и "Лукойла".

В результате почти все поставки из Мурманска были переориентированы на Китай. Однако этот маршрут значительно длиннее, порты перегружены, а разгрузка часто затягивается на недели. Именно это и привело к накоплению огромных объемов российской нефти прямо в море.

По данным отслеживания судов, собранными Bloomberg, танкеры с российской нефтью простаивают не только возле Омана, но и в разных районах Аравийского моря и вблизи побережья Китая. Часть судов не указывает конечного пункта назначения или меняет его уже во время рейса, что свидетельствует об отсутствии гарантированных контрактов.

Объем российской сырой нефти, которая фактически находится "в подвешенном состоянии", достиг рекордного уровня. На судах без четкого пункта доставки сейчас находится больше баррелей, чем на тех, что официально направляются в Китай, Индию или Турцию.

Дополнительное давление на Москву оказывают США. В Вашингтоне продвигают законодательство, которое позволит президенту Дональду Трампу наказывать страны, покупающие дешевую российскую нефть, а Белый дом все активнее пытается блокировать санкционные потоки сырья.

Пока жесткие действия ограничиваются Венесуэлой, ведь там США фактически заблокировали нефтяные перевозки и захватили несколько судов. Однако эксперты отмечают, что "теневой флот", который использует Россия, Иран и Венесуэла, является общим, а значит риски для российских танкеров растут. По крайней мере одно из ранее захваченных судов ходило под российским флагом.

Несмотря на то, что средний объем морского экспорта в январе все еще превышал средние показатели прошлого года, общая картина для Москвы ухудшается. За четыре недели до 11 января Россия экспортировала около 3,42 млн баррелей в день – меньше, чем перед новогодними праздниками.

Цены на российскую нефть падают уже 15-ю неделю подряд. Стоимость экспорта морским транспортом снизилась до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны против Украины. В частности, цена Urals с Балтики упала до около 36 долларов за баррель, с Черного моря до 34 долларов, а даже дальневосточная ESPO подешевела ниже 47 долларов за баррель.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в рамках 20-го пакета санкций против России Европейский Союз можетзапретить реэкспорт в страну-агрессора предметов роскоши, а также ввести другие ограничения. В общем их планируют принять к четвертой годовщине полномасшатбной войны – 24 февраля 2026 года.

