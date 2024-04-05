У кого сильнее всего в Украине выросли зарплаты: названы профессии

Средняя зарплата в Украине осталась на прежнем уровне. Впрочем, зарплаты в некоторых отраслях растут – в частности, больше стали платить страховщикам, педагогам, телекоммуникационщикам и юристам.

Как свидетельствуют данные популярного портала по поиску работы, в марте размер средней зарплаты не вырос в отличие от предыдущих месяцев и остался на уровне 20 тыс. гривен. В частности, неизменной осталась зарплата в Днепропетровской и Львовской областях, где платят в среднем 19 и 20 тыс. гривен соответственно.

Впрочем, в некоторых регионах платить все же начали больше. В частности, это касается:

Харьковщины (+500 грн до 18 тыс. грн);

Киевщины (+400 грн до 22 400 грн);

Одещины (+600 грн до 20 000 грн).

Кроме того, в марте на рынке труда наблюдался рост зарплаты у представителей профессий определенных направлений:

"Страхование" – 25 тыс. грн (+14% к февралю);

"Недвижимость" – 37,5 тыс. грн (+7%);

"Образование, наука" – 17,5 тыс. грн (+6%);

"СМИ, издательство, полиграфия" – 20 тыс. грн (+5%);

"Телекоммуникации и связь" – 21 тыс. грн (+5%);

"Юриспруденция" – 19,6 тыс. грн (+5%).

Рейтинг самых высоких зарплат (кроме руководящих должностей и IT-отрасли) возглавили военные – специалистам в Силах обороны Украины в марте платили в среднем 70 тыс. грн. Среди гражданских профессий лидировали медиабайеры (52,5 тыс. грн), водители-международники (45 тыс. грн), эндодонтисты, рихтовщики, риелторы (по 40 тыс. грн) и бизнес-аналитики (38 тыс. грн).

Интересно, что представителям некоторых профессий готовы платить гораздо больше средней зарплаты и даже без опыта работы и особых навыков. Такую работу предлагают как готовым выполнять физическую работу, так и некоторым офисным работникам.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет находиться в достаточно статическом положении: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания в основном отрицательные: увольнять работников гораздо чаще, чем нанимать новых.

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