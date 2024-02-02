Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: что происходит на рынке труда Украины

Украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном положении: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка. Так, среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 64%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения сразу 32%, что почти в 6,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 79%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 15%, что в 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы торговли:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 88%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 7%, что практически соответствует количеству тех, кто готов увеличивать штат.

Украинцам пересчитали зарплаты

В то же время, в январе 2024 года практически во всех крупных городах Украины работодатели начали предлагать увеличенные зарплаты. Больше всего, по сравнению с декабрем-2023, выросли предложения в Херсоне – сразу на 1500 грн, до средних 22 500 грн.

Сразу в ряде городов увеличение составило 1000 грн. По данным крупного кадрового портала, это:

Ривне, где предлагаемая зарплата выросла до 17 300 грн;

Винница – 17 000 грн;

Луцк – 16 500 грн.

В остальных же городах повышение составило 500-800 грн. За исключением 4-х, в которых предлагаемая зарплата осталась на старом уровне. Речь о:

Запорожье – 16 000 грн;

Житомире – 16 000 грн;

Черкассах – 17 000 грн;

Чернигове – 15 000 грн.

В целом же в январе в крупных городах готовы платить в среднем от 14 500 грн (Сумы) до 22 500 грн (Херсон). При этом разброс по профессиям огромный. К примеру, в Херсоне больше всего предлагают военнослужащим – в среднем 72 500 грн, а меньше всего – кассирам, 11 400 грн.

Почти столько же, как и в Херсоне, предлагают в Киеве – в среднем, 22 000 грн. Больше всего – военнослужащим – средние 72 500 грн, меньше всего – библиотекарям, 9100 грн, а также ассистентам учителя и маркировщикам, по 9 500 грн.

Самая низкая предлагаемая зарплата зафиксирована в Сумах – в среднем 14 500 грн. Так:

больше всего здесь предлагают военнослужащим – средние 72 500 грн;

меньше всего – уборщицам, 7200 грн в среднем.

Как сообщал OBOZ.UA, пребывание в укрытии во время воздушной тревоги может являться уважительной причиной отсутствия на рабочем месте, если это совпадает со временем подбора к работе. При этом именно работник решает, в каком укрытии он будет находиться во время тревоги – в рабочем или в ближайшем к нему на момент тревоги.

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