Кому в Украине платят от 30-40 тысяч гривен без опыта: названы вакансии

В Украине без опыта работы и специальных навыков можно зарабатывать от 30-40 тыс. грн. Такую работу предлагают как работникам, которые готовы выполнять физическую работу, так и некоторым офисным работникам.

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Да, среди популярных вакансий без навыков:

Специалист по работе с проблемной задолженностью без авто – до 45 тысяч гривен

На работу готовы взять, в том числе, кандидата без опыта. Среди обязанностей: выезд к клиенту для проведения переговоров по Киеву и Украине, организация и участие в процессе взыскания авто и недвижимости, проведение деловых переговоров с клиентами лично и в телефонном режиме.

Продавец-консультант в магазин обуви – до 36 тысяч гривен

"Мы доверим следующее: консультирование, помощь нашим клиентам быть стильными, красивыми и современными; формирование теплых долгосрочных отношений с клиентами; подготовка магазина и выкладки товара в торговом зале", – говорится в объявлении.

Менеджер по продажам (без поиска) – до 45 тысяч гривен

"Работа предусматривает: проведение презентаций продукции целевым клиентам компании в офисе, знакомить клиента с продукцией и ее потребительскими свойствами, заключение договоров на продажу продукции", - говорится в объявлении.

Менеджер по продаже недвижимости, риелтор (с учебой) – до 80 тысяч гривен

"Мы очень тщательно подходим к поиску и сотрудничеству с новыми людьми, только если наши базовые ценности и взгляды схожи, мы сможем работать вместе", – говорится в объявлении.

Дорожный рабочий – до 30 тысяч гривен

"Обязанности: выполнение различных дорожных работ, включая подготовку подстилки, укладку асфальтобетона, маркировку дорог и другие работы по ремонту и обслуживанию дорожного покрытия", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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