У "ФОПов" осталось 4 дня: в Минюсте объяснили украинцам, как не платить лишние налоги

В Украине продолжается восстановление государственных реестров после массированной хакерской атаки. С 1 января физическим лицам-предпринимателям ("ФОП") придется заплатить обязательные налоги – единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор. Тем, кто этого не хочет делать, нужно обратиться в налоговую с соответствующей просьбой.

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Об этом OBOZ.UA рассказали на горячей линии Министерства юстиции. Там объяснили, что закрыть "ФОП" в Украине временно невозможно – из-за неработающих реестров.

Мой совет, если до 1 января реестры не заработают: написать в Налоговую службу официальное обращение со ссылкой на постановление Кабинета министров №1445 о том, что реестры не работали и вы не смогли закрыть физическое лицо-предпринимателя. В нем отметить, чтобы они остановили начисление налогов", – сообщили по номеру горячей линии Минюста.

Ситуация с "ФОПами" в Украине

Ранее стало известно, что более четверти украинских "ФОПов" планирует закрыться, в том числе 7% из них намерены сделать это до конца 2024 года. Причем проблемы в бизнесе помешали только у каждого пятого, а почти две трети предпринимателей назвали причиной закрытия повышения налогов. В целом наблюдается тенденция, по которой на один открытый "ФОП" приходится два закрытых.

Кроме того, часть из "ФОПов" являются "спящими". Они не получают доход от ведения предпринимательской деятельности в течение длительного времени, но продолжают числиться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Несмотря на это, начиная с 1 января, независимо от наличия или отсутствия у "ФОПов" доходов, он обязан платить ЕСВ в размере минимальной страховой выплаты – 22% от минимальной заработной платы. Поскольку в 2025 году ее размер остается неизменным (8000 грн.), эта сумма достигнет 1760 грн.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2025 года украинские физлица-предприниматели будут платить налоги по новым ставкам. Для них вводится обязательная уплата военного сбора, в результате чего "ФОПы" 1-й и 2-й группы будут фиксированно доплачивать по 800 грн военного сбора ежемесячного, а у предпринимателей на 3-й группе размер налога будет зависеть от дохода.

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