Более четверти украинских ФЛП планируют закрыться в ближайшее время: о чем свидетельствуют данные опроса

27% украинских физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") планируют закрытие из-за налогового давления и экономических вызовов, но официальная статистика демонстрирует положительный баланс между вновь созданными и закрытыми предприятиями. Малый бизнес остается ключевым игроком в поддержке экономики, несмотря на трудности.

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О количестве бизнесов, которые хотят закрыться, пишут аналитики Опендатабота. В опросе приняли участие более 31 тысячи предпринимателей. Согласно его результатам, 27% предпринимателей (8621 респондент) планируют прекратить деятельность, из них:

7% – намерены закрыться уже до конца 2024 года;

20% – рассматривают такую возможность в 2025 году.

Причины желания прекратить деятельность – не одинаковые. Опрошенные "ФОПы" утверждают, что:

в 62% случаев к стремлению закрыться привело повышение налогов;

случаев к стремлению закрыться привело повышение налогов; для 19% решающими стали проблемы в бизнесе.

Особую обеспокоенность у аналитиков вызывает тенденция, по которой на один открытый ФЛП приходится два закрытых. Такой дисбаланс, по мнению экспертов, стал следствием принятия закона о повышении налогов и введении военного сбора. Через три недели после вступления закона в силу свыше 22,5 тысяч предпринимателей прекратили деятельность, в то время как обычно этот показатель не превышал тысячи в день.

Впрочем, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поставил под сомнение драматичность освещаемой СМИ ситуации. В своем заявлении он подчеркнул, что количество зарегистрированных ФЛП в 2024 году значительно возросло. Основные тезисы Гетманцева:

по состоянию на декабрь 2024 года в Украине зарегистрировано 2,076 млн ФЛП;

в течение года было создано 272,9 тысяч новых предприятий , а количество ФЛПов возросло на 83,6 тысячи;

, а количество ФЛПов возросло на За последние два месяца наблюдался положительный баланс: зарегистрировано 47,7 тысяч новых ФЛП, тогда как закрылись 40,7 тысяч.

Гетманцев подчеркнул, что такие показатели не свидетельствуют о росте или падении экономики, поскольку упрощенная система налогообложения часто используется средним и крупным бизнесом для оптимизации налоговых обязательств.

Что вызвало волну закрытий

налоговую нагрузку;

Рост налогов стал одним из ключевых факторов, толкающих предпринимателей к закрытию. Закон о военном сборе и повышении ставок спровоцировали недовольство бизнеса, особенно малого, не имеющего достаточной финансовой подушки.

экономические вызовы;

Война оказала дополнительное давление на бизнес: разрушение инфраструктуры, снижение покупательной способности населения, проблемы с логистикой. В этих условиях для многих предпринимателей работа становится экономически невыгодной.

бюрократические помехи.

Закрытие ФЛП стало усложненным из-за масштабной кибератаки на государственные реестры. Это создает дополнительные неудобства тем, кто принял решение прекратить деятельность.

Гетманцев отмечает, что статистика свидетельствует об устойчивости предпринимательской среды: количество вновь созданных ФЛП превышает количество закрытых. Он призывает воздержаться от громких заголовков, которые, по его словам, уродуют реальную картину. Однако даже оптимистичные данные не снимают актуальные проблемы, которые стоят перед малым бизнесом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские физлица-предприниматели (ФЛП) с 1 января 2025 года будут платить налоги по новым ставкам. В частности, для них вводится обязательная уплата военного сбора.

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