"ФОПам" пересчитают налоги: сколько придется платить разным группам в 2025 году

Украинские физлица-предприниматели (ФЛП, укр. "ФОП") с 1 января 2025 года будут платить налоги по новым ставкам. В частности, для них вводится обязательная уплата военного сбора. В результате "ФОПы" 1-й и 2-й группы должны будут фиксированно доплачивать по 800 грн военного сбора ежемесячного, а у предпринимателей на 3-й группе размер налога будет зависеть от дохода.

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О том, какие налоговые правила будут действовать для ФЛП с 1 января 2025 года, пишет OBOZ.UA. На фоне будущего роста отчислений в Украине некоторые ФЛП уже начали закрываться. Так, по данным "Опендатабот", только в день подписания налогового закона № 11416д закрылись более 2,3 тыс. "ФОПов".

В целом с того момента прекратили свою деятельность 22,5 тыс. ФЛП. По данным аналитиков, в первые дни количество закрытий превышало 1000 ежедневно. В обычной ситуации, отмечают специалисты, в день закрываются около 700 физлиц-предпринимателей.

Налоги ФЛП 2025: кто и сколько будет платить, какие лимиты

Основным новшеством 2025 года для физлиц-предпринимателей является необходимость платить военный сбор, который для других налогоплательщиков уже с 1 декабря 2024 года повысился с 1,5% до 5%. Но 5% "ФОПы" платить не будут:

ФЛП 1-й, 2-й и 4-й групп

Для этих физлиц военный сбор фиксированный – 10% минимальной зарплаты. Так как минималка с нового года не повышается и останется на уровне 8000 грн, платить нужно будет фиксированно по 800 грн в месяц. Платить нужно до 20 числа каждого месяца, вместе с единым налогом.

ФЛП 3-й группы

Ставка военного сбора для третьей группы "единщиков" устанавливается на уровне 1% от дохода. К примеру, для ФЛП с ежемесячным доходом 30 тыс. грн это будет 300 грн. Уплата осуществляется в течение 10 дней после подачи квартальной декларации. Также нужно подавать годовую декларацию – до 10 февраля года, следующего за отчетным (т.е. за 2025-й до 10 февраля 2026-го).

Но "ФОПы" платят не только военный сбор. К примеру, "ФОП" обязаны уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) даже при отсутствии доходов. Минимальная ставка ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты. Это 1760 грн в месяц или 21120 гривен в год. Платить можно и больше (это влияет на размер будущей пенсии), но указанная сумма обязательна.

Также физлица-предприниматели платят непосредственно единый налог. Его размер зависит от группы: для 1-й в 2025 году будет 302,8 грн; для 2-й – 1600 грн, для 3-й – 5% с оборота (не дохода).

Лимиты годовых доходов для ФЛП рассчитываются исходя из минимальной зарплаты. Т.е. в 2025 году они не изменятся и составят:

для ФЛП 1-й группы – 1 336 000 грн (167 минзарплат);

ФЛП 2-й группы – 6 672 000 грн (834 минималки);

ФЛП 3-й группы – до 9 336 000 грн (1167 минимальных зарплат).

"ФОПов" ждут новые правила банковских проверок

Из-за распространенных в Украине схем по уклонению от налогообложения для физлиц-предпринимателе введут новые, более жесткие меры финмониторинга. В частности, будут обращать особое внимание на резкое увеличение операций и исчерпание лимитов, дробление переводов и значительные суммы поступлений.

Об договорились крупнейшие банки Украины в меморандуме "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг". Документ 10 декабря подписали Национальный банк Украины, Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ), Ассоциация украинских банков (АУБ), ПриватБанк, Сбербанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк, которому принадлежит и monobank.

Тщательнее всего будут проверять "ФОПы" 1-й группы, зарегистрированные в течение последних 6 месяцев – их ждет усиленный финансовый мониторинг. Для "ФОПов" 2-й и 3-й групп банки будут применять собственные риск-ориентированные подходы. Также "ФОПы" будут проверяться и относительно схем дробления, а именно будут обращать внимание:

на значительные поступления на счета "ФОПа" от юрлица или других хозяйствующих субъектов;

уплату юрлицом услуг "ФОПа", стоимость которые сложно оценить;

значительный объем финопераций по счетам нового "ФОПа";

достижение предельного объема дохода в год "ФОПа" за 2–3 месяца;

использование одного платежного терминала финансового учреждения несколькими субъектами ведения хозяйства.

Нововведения помогут преодолеть распространенные схемы уклонения от налогообложения, уверен председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Особенно это касается противодействия дроблению среднего и крупного бизнеса, который скрывается от уплаты налогов за подставными ФЛП.

Также OBOZ.UA сообщал, что народные депутаты перенесли внедрение новых налогов для "ФОПов" с 1 октября на 1 января. Кроме того, были переписаны условия для резидентства Дія Сіті, а благотворительная помощь, которую они оказывают ВСУ, освободили от налогообложения.

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