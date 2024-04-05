Цены растут, дефицит увеличивается: рынок продуктов "штормит" во всем мире. С какой едой самые большие проблемы

В последнее время мир регулярно сталкивается с дефицитом различных важных продуктов, что приводит, в частности, к их подорожанию. Так, прямо сейчас "штормит" рынок шоколада – за последний год цены на какао выросли более чем вдвое, несколько раз обновив исторические максимумы, а производители уменьшают размеры и вес своей продукции, в то же время повышая ее стоимость.

Так, на прошлой неделе биржевые цены на какао-бобы поднялись до исторических максимумов, превысив отметку 10 000 долларов за тонну. С начала февраля удорожание составило почти 10%, с начала года – 50%, а с 2022 года – 130%. И, по ожиданиям, эта динамика в ближайшее время сохранится.

Причина же этого – плохой урожай в ключевых странах-производителях. Из-за этого, рассказали в Bloomberg, "растут опасения по поводу возможности закупки достаточного количества бобов".

На этом фоне заводы по переработке какао-бобов в Гане и Кот-д'Ивуаре приостановили работу. Из-за чего, отметили в Reuters, "производители шоколада не могут производить продукцию из сырого какао и надеются на перерабатывающие заводы".

Более того, отмечается, проблемы со снабжением могут усугубиться из-за политики Евросоюза. Правила которого направлены на запрет продажи в магазинах товаров, производство которых влечет за собой уничтожение лесов. Это, отмечается, может "еще больше усложнить для европейских производителей получение какао-бобов".

В свою очередь, производители уже начали уменьшать количество шоколада в своей продукции. К примеру, в прошлом году компания Mars уменьшила вес своего батончика Galaxy на 10 г, оставив при этом цену прежней.

Те же проблемы наблюдаются и в Украине. Как рассказала обозреватель аграрного и пищевого рынка Лариса Гук:

производители уже уменьшили размер стандартной плитки – со 100 до 80 г;

одновременно с этим они готовят значительное повышение стоимости своей продукции.

"Есть прогноз, что летом цена за плитку шоколада (а она сейчас уже не 100, а, например, 80 г) может возрасти с 35 до 50 грн, а до конца года – и все 70 грн", – говорится в сообщении.

При этом она подчеркнула: оценочные цифры усреднены. Ведь есть шоколад с содержанием какао в 30%, а есть более 80%.

Более того, отметила Гук, рост цен на сырье может привести к более активному использованию альтернативных ингредиентов. Т.е. на полках магазинов будет расти процент продукции с содержанием пальмового масла – так как:

оно позволяет удешевить производство;

цена в магазине не будет пугать стремительным повышением.

Дефицит ванили

Усугубляет же проблему со сладостями ожидаемый дефицит ванили. Причина – циклон "Гаман", который обрушился на ключевой регион выращивания продукта на Мадагаскаре.

Как сообщаеют в Bloomberg,дождь и сильный ветер затопили поля и сорвали стручки ванили с лоз. В результате объем урожая 2024 года на острове может сократиться до 1000 тонн.

Это очень мало, объясняет президент Союза экспортеров ванили Мадагаскара Жорж Герартс. "В плохой год производство составляет около 1500 тонн, обычно – в диапазоне от 2000 до 2500 тонн. А консервативные оценки показывают, что объем производства в текущем сезоне может составить всего 1000 тонн", – сказал Герартс.

И хотя пока цены на ваниль на глобальных торговых площадках все еще держатся на умеренном уровне в 60 долларов за килограмм, как только запасы продукта иссякнут, его стоимость начнет расти. А это в свою очередь повлияет на себестоимость сладостей. Ведь ваниль используют:

в кондитерском производстве и при приготовлении сладких блюд;

для ароматизации шоколада, продуктов, содержащих какао, печенья, бисквитов, кремов, мороженого и т.д.

Пить кофе станет дорого?

Тем временем начали активно расти цены на кофе. Как объяснили в Bloomberg, в эти дни на Лондонской бирже майские контракты на сорт робуста выросли на 4,8% – до 3 838 долларов. Что стало самой высокой ценой с 2008 года.

Причина – сильная жара во Вьетнаме, являющаяся основным экспортером этого кофе. Участники рынка опасаются, что погодные условия могут негативно отразиться на урожае продукта. Что приведет к его недостатку.

"Погодные условия не обнадеживают. Существуют опасения по поводу возможной нехватки воды для орошения, что может повлиять на урожайность", – говорится в сообщении.

На фоне этого, подчеркивается, начал дорожать кофе арабика премиум-класса. "Фьючерсы на него в Нью-Йорке выросли на целых 3% и впервые с декабря превысили отметку в 2 доллара за фунт", – отметили эксперты.

Дорожают масло и зерно

В целом, сообщают в Bloomberg, в мире нарастает риск продовольственной инфляции. В частности:

стоимость используемого во многих продуктах пальмовое масло, достигла 17-месячного максимума;

кукуруза в 2024 году подорожала более чем на 30%.

Причиной же этого, отмечается, является плохая погода. Которая "приводит к сокращению урожаев".

Рыбы становиться меньше

Проблемы, подчеркивается, не миновали и рынок морепродуктов. Так, из-за того, что в Норвегии сократилось производство лосося, его экспорт впервые за три года снизился. При этом стоит помнить, что Норвегия является крупнейшем в мире производителе этой рыбы.

Впрочем, пока резкого подорожания продукта не произошло. Но только потому, отмечается, что "продовольственная инфляция замедлилась".

Угроза мирового дефицита пива

Ранее же аналитики крупного игрока на пивном рынке, японской компании Asahi, пришли к выводу, что в мире назревает глобальная нехватка пива. Причиной может стать изменение климата – ведь чем больше растут средние температуры, тем сильнее падают урожайность ячменя и качество хмеля.

В частности, отмечается, одними из крупнейших поставщиков ячменя являются Франция и Польша. В этих странах урожай указанной культуры может упасть на 18% и 15% соответственно уже к 2050 году.

Хмель же активно возят из Чехии. И там качество этого продукта может ухудшиться на 25%.

"При более жаркой погоде потребление пива может вырасти, но изменение климата окажет серьезное влияние (на производство. – Ред.). Существует риск того, что мы не сможем производить достаточное количество пива", – рассказали в Asahi.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

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