В Украине будут менять стоимость яиц и овощей: "слуга народа" рассказал, что будет с ценами

Украинцам в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения стоимости продуктов питания. При этом основной тенденцией на рынке будет удешевление отдельных позиций – к примеру, овощей и яиц.

Такой прогноз дал член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук ("Слуга народа"). Он отметил, что яйца будут дешеветь, поскольку:

в весенне-летний период появляется много домашней продукции;

несмотря на войну, в центральных и западных областях Украины "появились фермерские хозяйства, которые по качеству и цене конкурируют с крупными производителями".

"Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности, уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем", – рассказал нардеп.

Что подорожает

В то же время, признал он, может подорожать молочная продукция. Однако несущественно.

"Цена на молочную продукцию может незначительно повыситься при подорожании топлива. В этом случае молочка может прибавить в цене несколько процентов по логистике", – объяснил нардеп.

Сколько стоят молокопродукты в супермаркетах

Тем временем, 1 апреля украинские супермаркеты, по данным "Минфина", выставили стоимость молока 2,6% жирности на среднем уровне 40,91 грн/бутылка 870 мл. В частности "Яготинское" продают по:

Auchan – 36,5 грн;

Novus – 43,79 грн;

Metro – 43,58 грн;

Varus – 43,7 грн;

Megamarket – 37 грн.

Сливочное масло 72,5% же продают в среднем по 72,49 грн/180 грамм. В частности, "Селянское":

Auchan – 68,9 грн;

Metro – 71,66 грн;

Varus – 76,9 грн;

Megamarket – 72,5 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина наращивает импорт сыров – в частности, из Польши. Так, в марте в страну был завезен рекордно высокий объем этого продукта – по сравнению с довоенным периодом. При этом заграничный сыр часто стоит дешевле отечественного, из-за чего украинцы все чаще предпочитают покупать именно его.

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